畫面曝光！大阪馬拉松下大雨 高中生泡在泥水艱難前行

大阪府馬拉松賽遇傾盆大雨，淹水直至跑者腳踝仍繼續向前跑。（擷取自@bozu_108/X）

2024/11/04 18:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪近日舉行高中生馬拉松接力賽，輪到男子組起跑後不久，當地雨勢逐漸增強，道路甚至開始淹水，水位達到選手膝蓋以上，跑者涉水慢跑的景象引發熱議。

綜合日媒報導，大阪府立高中馬拉松接力賽2日在洋馬長居體育場登場，儘管當天早上發布大雨警報，上午的女子組賽事仍按計畫進行，而男子組在當地時間12時30分開始，孰料雨勢越下越大，雨水直接淹沒跑道，有些路段的水位幾乎淹到膝蓋以上，選手只能在泥水中艱難向前奔跑。

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這項馬拉松接力賽全長42.195公里，共分為七個區段。主辦單位直到下午2時才宣布暫停比賽，當時所有隊伍都已完成前三段賽程，剩下四段將改至明（5）日進行。

貼文曝光後掀起熱烈討論，日本網友紛紛痛批，「這是鐵人三項還是接力賽？」、「一旦發生意外，後果將不堪設想」、「早上就發大雨警報卻還是照常舉辦，這看起來一點都不適合跑步」、「如果因此受傷或感染該怎麼辦？」、「比賽太晚才宣布暫停了，根本沒考慮到運動員的生命安全」。

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