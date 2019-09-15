黃之鋒抵美遭嗆 在德反送中遭監視

2019-09-15

出席美國會香港人權法聽證會

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕曾於二○一四年領軍香港「雨傘運動」的本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，十三日在美國紐約出席哥倫比亞大學舉辦的「香港反修例示威：無臉孔運動的聲音」講座。黃之鋒呼籲美國政治人物支持國會通過旨在保障香港民主與自治的「香港人權與民主法案」，促請川普政府將香港示威、人權條款納入美中貿易談判。

黃之鋒指稱，二十萬香港民眾五年前參與「雨傘運動」，面對的是中國國家主席習近平，這次兩百萬香港民眾走上街頭，面對的則是「習帝」；國際社會對「六四事件」仍記憶猶新，也很擔心類似事件會在香港重演。黃之鋒說，若中國連香港的經濟自由與開放企業環境都無意保障，那麼也將影響及傷害全球經濟。

香港大學校園刊物《學苑》前總編輯梁繼平也一同與會。他是反送中抗爭七月一日攻佔立法會期間，唯一褪下口罩發表宣言的青年示威者。梁繼平指出，反送中運動能如此有持續性，係因透過去中心化、無領袖的組織，讓港府無法利用「對話」等途徑將運動領袖納入制度中，進而得以延長運動的壽命。

講座結束時，部分中國留學生起立高唱《義勇軍進行曲》，黃、梁兩人離場時亦有數十人聚集在門口，部分人士持中國國旗，高呼「黃之鋒出來」。黃之鋒離場前批評中國國台辦發言人馬曉光稱他「港獨份子」、指稱台灣為「避罪天堂」的說法，表示「國台辦搞白色恐怖是沒有作用的」。

中國留學生到場干擾

美國國會即將審議「香港人權與民主法案」，黃之鋒預計十七日出席聽證會。香港《南華早報》分析，該法案採簡單多數決，聯邦眾議院現已有二十五名議員表態支持，參議院也有近六分之一議員表態支持。

黃之鋒抵美前亦曾赴德國訪問，值得注意的是，德國政府已證實，中國派駐德國的官方機構，尤其是情報機關，正積極「監視」異議份子，並試圖對德國的集會、言論自由，以及示威者的人身權利施加影響，其中包括聲援「反送中」的人士。

德國綠黨人權政策發言人包瑟（Margarete Bause）告訴《南德意志報》，德國政府應該採取必要措施，保護流亡或生活在德國的中國異議份子，「驅逐那些進行滲透工作、威脅德國居民的人」。

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