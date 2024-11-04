川普選前密集造勢 強攻3大搖擺州激發支持者投票熱情

川普3日在喬治亞州梅肯的集會中，擁抱一名受害者母親，她的女兒近日遭到非法移民殺害。（路透）

2024/11/04 18:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選進入倒數，共和黨候選人川普在選前最後一天密集展開衝刺，計劃在3個關鍵州舉行4場大型集會，激發支持者的投票熱情，力求選舉日的強力動員。

川普的行程從4日上午在北卡羅來納州羅利（Raleigh）展開，隨後轉往賓州，在雷丁（Reading）和匹茲堡（Pittsburgh）舉辦造勢活動，最終於密西根州大急流城（Grand Rapids）舉行深夜集會，以象徵性城市作為選戰結尾，延續過往傳統。即便已有約7700萬選民提前投票，川普仍全力動員，期盼選舉日再度掀起支持熱潮，為美國政壇書寫新篇章。

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如川普勝選，他將成為首位在重罪定罪後重返白宮的總統，並有權終結其他聯邦調查。若當選，他還將追隨19世紀的克利夫蘭（Grover Cleveland），成為唯一非連任重返白宮的總統。

《紐約時報》報導，川普3日在賓州利蒂茨鎮（Lititz）機場的集會上，以沙啞嗓音緩慢演說，公開表示「我當初不該離開白宮」，並針對防彈設施對記者發出危險言論，稱「要射到我，有人得先射穿這些假新聞媒體」，引發支持者笑聲。他還偏離主題，稱民主黨是「魔鬼般的政黨」，並指控每個投票站都有「數百名律師駐守」。

在喬治亞州梅肯（Macon）的集會上，川普遲到一個半小時登場，戴著黑金色MAGA帽向支持者演講，批評美國「被佔領」，提到該州非法移民殺害退伍軍人家屬的案件，並委託小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）處理「婦女健康」及「殺蟲劑」議題。

川普在各場集會反覆強調核心訊息：「你們的生活比四年前更好嗎？賀錦麗搞砸一切，我會解決。」他呼籲支持者投票，承諾解決通貨膨脹、邊境安全等問題，簡潔歸納策略：「我們已到五碼線，只需你們投票：賀錦麗搞砸了，我會解決。」

川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）與小兒子巴倫（Barron Trump）已被目擊前往佛州海湖莊園（Mar-a-Lago），預計在那裡觀選。

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