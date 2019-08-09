會見美官員 黃之鋒呼籲：禁催淚彈輸港

2019-08-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對香港「反送中」抗爭衝突升級，美國國務院七日宣布把赴港旅遊警示升至第二級，即「提高警覺」，並以「內部動亂」（civil unrest）描述香港情勢。另外，香港泛民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒及常委羅冠聰，則傳出造訪美國駐港領事館官員，親中媒體以「美亂港幕後黑手疑曝光」形容此會。

赴港旅遊警示 美升至提高警覺

美國國務院官網指出，今年六月以來，香港許多地區發生數起大規模及小型政治示威。多數是和平示威，但部份形成對立，導致暴力衝突。這些抗議與對抗已蔓延到警方不允許遊行或集會的社區；呼籲赴港旅客留意當地媒體報導、避免前往示威區域、靠近大型集會或抗議時謹慎行事，注意周圍並保持低調。

美國國務院將全球旅行安全分為四級，最安全的一級是「行使常規預防措施」，二級是「提高警覺」，三級則建議民眾「三思而後行」，四級是最嚴重的「請勿前往」。除了美國，澳洲、南韓、日本、英國、新加坡、俄羅斯及愛爾蘭等國，都相繼對國民發出赴港旅遊警告。

此外，網傳圖片顯示，黃之鋒及羅冠聰等四人六日傍晚赴金鐘萬豪酒店，會見美國駐港澳總領事館政治部主管伊迪（Julie Eadeh）。消息曝光引起港媒查詢，黃之鋒七日在臉書專頁證實此會，但強調「只是交流」，主要談論美國國會「香港人權民主法」立法進程，促請美方停止出口催淚彈和橡膠子彈給港警。

美方接觸黃之鋒 紅媒大作文章

然而，香港《大公報》等親中媒體指控，黃一行人是與伊迪「密會」。伊迪外交生涯始於美國國務院「對外心戰部門」，曾前往中東工作，以人權及民主名義「策劃顛覆活動」，是名「身分神秘、行事低調的顛覆專家」；黃一行人見到伊迪時，表現得非常恭敬，似乎見到自己的「大老闆」，而且就在見面後的隔天，香港眾志就在臉書宣告正策劃九月罷課。

中國外交部駐香港特別行政區特派員公署八日緊急約見美方駐港高級官員，對美國駐港官員接觸「港獨」組織頭目提出嚴正交涉、表達強烈不滿、要求美方澄清。但黃之鋒強調，他曾造訪華府與美國議員交流，羅冠聰今年五月曾會見美國國務卿龐皮歐，這次見面根本沒有甚麼特別。

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