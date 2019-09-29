黃之鋒宣布參選區議員 挑戰港府

2019-09-29

〔編譯周虹汶／綜合報導〕已成香港社會運動指標性人物的香港民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，廿八日宣布投入將於十一月廿四日舉行的香港區議會選舉。鑑於同黨副秘書長周庭去年出戰立法會補選，因「民主自決」政黨主張遭選舉主任認定提名「無效」，黃之鋒不排除面臨同樣遭遇。

黃之鋒選在「佔領中環」運動五週年這天於政府總部東翼「公民廣場」宣告他人生初次參選決定，副手周庭、三年前宣示不認中國以致議席「ＤＱ（取消資格）」的香港立法會前議員姚松炎、去年代周庭出征的香港民主黨前主席暨立法會現任議員區諾軒等民主派人士皆到場支持。

黃之鋒將投入他生活了十餘年的南區海怡西選區，預料與該選區支持政府的建制派現任新民黨議員陳家珮對戰。但他的參選報名表「政治聯繫」欄將填「民主派」而非「香港眾志」，聲稱非避嫌，也不信此事可影響參選資格。

黃之鋒說，「我的選民不是習近平，不是林鄭月娥，我的選民就是海怡半島的居民，如果政府連我入閘的機會都要封殺，這完全說明了為何街頭抗爭仍然持續。」

鑑於香港「反送中」示威力量目前尚未退場，若再取消參選人資格，將坐實港府口口聲聲呼籲對話平台只是公關話術，「政府如果願意聆聽年輕人的聲音，就不會弄到我們連參選、在體制內獲得發聲的機會都沒有」。

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