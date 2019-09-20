「港人有權普選」裴洛西支持香港人權法

2019-09-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國參眾兩院外交委員會排定於下週開始審議「香港人權與民主法案」。民主黨籍眾議院議長裴洛西十八日偕同香港歌手何韻詩、香港眾志秘書長黃之鋒及常委羅冠聰等人召開記者會。裴洛西表示：「眾院和參院的民主、共和黨人熱情支持這項法案」、「我們與所有爭取和平及希望未來的民眾站在同一陣線。」

裴洛西於美國國會大廈舉行記者會，提出法案的共和黨眾議員史密斯、民主黨籍眾院外交委員會主席恩格爾等兩黨議員皆出席。裴洛西指出，港人是爭取應有的自由，北京應履行承諾，給予港人普選，美國不應讓政治利益凌駕政策。

何韻詩感謝裴洛西支持，指稱港人正在爭取自由的前線抗爭，美國國會的支持令港人感到不孤單。黃之鋒則強調，港人將繼續抗爭，直到享有自由民主。

法案若在參眾兩院通過，將由總統川普簽署，才能成為正式法律，但川普是否簽署仍是未知數。該法案是一九九二年「美國︱香港政策法」加強版，將要求國務院提交香港自治情況年度報告，檢討香港是否繼續享有特殊經濟待遇，並允許川普根據「全球馬格尼茨基人權問責法」，對中國及香港人權違犯者祭出制裁。

林鄭社區對話 禁帶雨傘

在此期間，港府宣布特首林鄭月娥等官員將於九月廿六日晚間，於灣仔出席首場「社區對話」，探討現實社會不滿與尋求解決方法。港府強調，這是公開對話平台，限額一五○人參與，如登記人數超出限額，將由電腦抽籤決定。港府並公布場地約章，承諾出席者可以暢所欲言，但禁止攜帶雨傘、防禦性裝備（如防毒面具、頭盔）、旗幟、擴音器及玻璃、金屬瓶等。

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