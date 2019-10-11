香港海上浮屍頻現！曾參與反送中...15歲少女變全裸浮屍

2019-10-11 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕反送中持續延燒，警民衝突越演越烈，期間警察打人致死的傳言不斷，加上近日浮屍案件頻傳，弄得香港人心惶惶。9月22日有釣客在油塘魔鬼山海邊發現一具全裸女性浮屍，經媒體調查，死者極有可能為9月19日失蹤的15歲少女陳彥霖，由於她生前是游泳好手，又曾多次參與反送中示威，沒有自殺動機，整起案件疑點重重。

綜合港媒報導，陳彥霖的尋人啟事9月24日在Telegram群組及連登討論區刊登，內容稱9月19日下午2時15分，陳彥霖與友人在美孚站分開後就此失蹤。9月22日上午，一名55歲釣客在油塘魔鬼山海面發現一具全裸女浮屍。警方當時初步研判，死者約25歲至30歲女子，身高約150公分、中等身材、金髮，現場未拾獲遺書，案件列屍體發現，交由東區警區刑事調查隊調查。

事發近3星期，記者向警方查詢，警方聲稱相信該名死者為年僅15歲的失蹤女學生，其家屬已於9月中旬報案，案件轉交由東區重案組調查。對於死者真實姓名、案件可疑之處等，警方沒有證實或進一步的補充。

報導指出，經記者調查，陳彥霖生前是游泳好手，又曾參與多次反送中遊行，亦缺乏自殺動機，身旁友人都很震驚，不相信陳彥霖會自殺或溺斃，質疑其死因疑點重重。

媒體報導，反送中活動持續4個月以來，香港離奇命案頻傳，許多市民都懷疑事情不單純。9月16日，將軍澳海邊發現浮屍，身分證明是失蹤女子高秀蘭，被疑似涉及831太子站事件；9月24日，荃灣柏傲灣碼頭附近發現一具男性浮屍，網友從現場照片指出可疑之處，一是死者的雙眼都嚴重受傷有血跡；二是屍體被撈起之後還一直滲血，可能有其他傷口。

10月9日，海怡半島對面海域又發現一具女浮屍，傳言是一名在10月1日被警方逮捕的示威者，香港眾志祕書長黃之鋒事後在臉書表示，住在附近10多年來，從未聽聞這類事情，情況實在相當特殊和嚴重。警方則出面澄清，該名被捕女子，已經獲准保釋，呼籲民眾不要相信未經證實的傳言。

除了近來浮屍案件頻傳，自反送中運動發展以來，香港的自殺案件也節節攀升，根據《大紀元》報導，有民間學者指出，6月12日到9月10日，香港一共有109件自殺案。8月21日到8月31日，自殺案突然飆升至18人，剛好是新屋嶺事件警方私刑曝光時間點；而在831太子站事件後，自殺案件更是高達49件，港府不公布監視器畫面，更是加深市民的不信任；另外有些跳樓案件更是離奇，包括墜樓處無血跡，屍體反有舊傷等等。

對於多起命案與反送中有關的傳聞，警察公共關係科高級警司江永祥在9月20日駁斥，指造謠者在完全沒有事實基礎下，說了這些毫無根據的指控，也沒有考慮死者及其家人的感受，是非常自私的做法。

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