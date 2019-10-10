中大女學生曝遭港警性暴力 脫口罩要求校長發聲明譴責

2019-10-10 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學校長段崇智今天傍晚與學生和校友舉行對話會。1名戴口罩的中大學生發言時聲淚俱下的表示，自己被捕後在新屋嶺遭受性暴力，之後更在眾人面前脫下口罩，要求校長發聲明譴責警方。段崇智僅表示，會譴責「一切暴力」，引發現場學生極度不滿。最後，校方表示，希望學生能給校方一個星期的時間收集資料，待下星期（18日）發聲明。

綜合香港媒體報導，該名中大學生吳傲雪代表6名學生發言時，證實自己就是早前於立法會議員毛孟靜記者會的「龍小姐」、民間記者會的「S傷者」，同時也是9月27日新屋嶺被捕人士集會的「S同學」。

吳傲雪表示，自己於8月31日在太子站遭逮捕。吳傲雪問段崇智明不明白被捕的中大學生需要什麼，「你知不知道被捕一刻，我們會被警方收起電話、關掉我們電話、用粗言穢語鬧我們？你知不知道警方要我們去邊就去邊、入黑房就入黑房、就脫衣服？你知不知道我們有人被速龍打到到現在還要覆診？」

吳傲雪向段崇智表示，新屋嶺內有人遭受性暴力，「你知不知道新屋嶺搜身室全黑？知不知道不只我一人遭受性暴力？其他被捕人士曾經遭受不只一名警員、不分性別，性侵及虐待。」

報導指出，吳傲雪是太子站7名傷者之一，曾化名「S傷者」指控在葵涌警署內遭男警反鎖雙手再「拍胸」，並在新屋嶺拘留中心沒有門的房間內遭搜身。

吳傲雪發言時表示，自己生於家暴家庭，中大才是她唯一的家，「我希望這個家（中大）可以關懷我們這批被捕人士，可以真真切切擔心我們、顧慮我們安全。當我們被打、遭性暴力時，你可以先關心我們，而不是譴責我們爆玻璃」。

吳傲雪脫下自己的黑色口罩，問道：「校長，我願意鼓起勇氣脫下這個口罩。請問你願不願意同我一齊鼓起勇氣，同學生同行，譴責警方對被捕人士，包括中大學生施暴？」

對此，段崇智稱，暴力並不對，包括警方的暴力。如果警方作出不合理暴力行為，他就會譴責。當被追問是否會發聲明譴責警方，他僅重申會譴責一切暴力。現場有不少學生對段崇智的回應感到不滿，並且破口大罵。

根據《中大學生報》報導，段崇智表示，自己要再做資料搜集在下星期五（18日）發一篇詳盡的聲明作回應，內容則為剛才對話會的內容。在場學生情緒激動，有學生下跪。副校長吳基培指，校方已聆聽同學的聲音，希望學生給學校時間處理，而現場學生則不斷重覆自己被捕時受警暴的情況。

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