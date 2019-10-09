諷刺！暴雪重懲香港選手 員工怒遮公司2大核心價值抗議

2019-10-09 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港選手「聰哥」blitzchung，日前在《爐石戰紀》比賽獲勝後受訪時，蒙面高呼挺港口號，遭暴雪公司宣布除名、追回獎金，連台灣主播也遭解除合作，引發網路怒火，有暴雪員工不滿公司作法，將暴雪總部前的核心標語「放眼全球」（Think Globally）以及「重視各種意見」（Every Voice Matters）遮住。

卡牌遊戲《爐石戰紀》（Hearthstone）大師職業賽第二季進入例行賽尾聲，香港選手「聰哥」6日晚間擊敗韓國選手Cloud 9 DawN，主播連線「聰哥」進行賽後訪問，不料畫面一切，赫然發現「聰哥」頭戴護目鏡與防毒過濾面罩現身，主播也意會，直接跟「聰哥」說講完想說的8個字，就結束訪問，「聰哥」遂於螢幕前高喊「光復香港，時代革命」，畫面切回棚內，2名台灣主播也為其鼓掌拍手。

不過，受訪影片隨即遭到刪除，暴雪娛樂更在官網上宣布出，《爐石》大師職業賽選手Blitzchung和兩位主播賽評違反賽事規章，宣布Blitzchung將即刻起自大師職業賽除名，並取消其於第二賽季所獲之獎金，未來一年不得參加《爐石》相關賽事，而2名台灣主播也遭解除合作。

消息一出引爆全球怒火，台灣PTT、美國reddit等相關遊戲論壇紛紛喊出抵制暴雪遊戲，前暴雪員工、電競記者Kevin Hovdestad在推特上表示，不是每個員工都支持公司作法，暴雪總部門口著名的狼騎兵雕像，周圍鐫刻著暴雪八大宗旨，其中「放眼全球」以及「重視各種意見」遭員工蓋住，抗議公司已失去自身的核心價值。

位於加州的暴雪總部有一座龐大的狼騎兵雕像，是當地著名的地標，許多遊客及暴雪粉絲都會前來朝聖合照，雕像周圍刻下暴雪八大價值，除了上述被遮掉的兩項外，還有「遊戲性至上」（gameplay FIRST）、「精益求精」（commit to QUALITY）、「誠信為本」（play nice; PLAY FAIR）、「擁抱真我」（embrace your INNER GEEK）、「王者風範」（lead RESPONSIBLY）、「學無止境」（learn & GROW）。

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