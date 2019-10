諷刺！暴雪重懲香港選手 員工怒遮公司2大核心價值抗議

2019-10-09 11:54

〔即時新聞/綜合報導〕香港選手「聰哥」blitzchung,日前在《爐石戰紀》比賽獲勝後受訪時,蒙面高呼挺港口號,遭暴雪公司宣布除名、追回獎金,連台灣主播也遭解除合作,引發網路怒火,有暴雪員工不滿公司作法,將暴雪總部前的核心標語「放眼全球」(Think Globally)以及「重視各種意見」(Every Voice Matters)遮住。

卡牌遊戲《爐石戰紀》(Hearthstone)大師職業賽第二季進入例行賽尾聲,香港選手「聰哥」6日晚間擊敗韓國選手Cloud 9 DawN,主播連線「聰哥」進行賽後訪問,不料畫面一切,赫然發現「聰哥」頭戴護目鏡與防毒過濾面罩現身,主播也意會,直接跟「聰哥」說講完想說的8個字,就結束訪問,「聰哥」遂於螢幕前高喊「光復香港,時代革命」,畫面切回棚內,2名台灣主播也為其鼓掌拍手。

不過,受訪影片隨即遭到刪除,暴雪娛樂更在官網上宣布出,《爐石》大師職業賽選手Blitzchung和兩位主播賽評違反賽事規章,宣布Blitzchung將即刻起自大師職業賽除名,並取消其於第二賽季所獲之獎金,未來一年不得參加《爐石》相關賽事,而2名台灣主播也遭解除合作。

消息一出引爆全球怒火,台灣PTT、美國reddit等相關遊戲論壇紛紛喊出抵制暴雪遊戲,前暴雪員工、電競記者Kevin Hovdestad在推特上表示,不是每個員工都支持公司作法,暴雪總部門口著名的狼騎兵雕像,周圍鐫刻著暴雪八大宗旨,其中「放眼全球」以及「重視各種意見」遭員工蓋住,抗議公司已失去自身的核心價值。

位於加州的暴雪總部有一座龐大的狼騎兵雕像,是當地著名的地標,許多遊客及暴雪粉絲都會前來朝聖合照,雕像周圍刻下暴雪八大價值,除了上述被遮掉的兩項外,還有「遊戲性至上」(gameplay FIRST)、「精益求精」(commit to QUALITY)、「誠信為本」(play nice; PLAY FAIR)、「擁抱真我」(embrace your INNER GEEK)、「王者風範」(lead RESPONSIBLY)、「學無止境」(learn & GROW)。

