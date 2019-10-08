全額贊助遭裁香港選手 澳遊戲公司：玩家不該因信念而被罰

2019-10-08 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府頒布《禁蒙面法》引發社會強烈反彈。昨（7）日香港電競選手「聰哥」在比賽鏡頭前全副武裝，喊出「光復香港、時代革命」口號，遭動視暴雪公司開鍘，沒收累積獎金並禁賽1年。今（8）日傳出有澳洲遊戲公司願意全額贊助聰哥被沒收的獎金，並邀請他參加旗下卡牌遊戲競賽，也不忘砲轟暴雪「把錢看得比自由還重」，稱「玩家不該因信念而被懲罰。

香港電競選手「聰哥」（blitzchung）昨（7）日在美國動視暴雪公司旗下卡牌遊戲《爐石戰紀》比賽中取勝，賽後他戴上面罩、護目鏡，在鏡頭前喊出「光復香港、時代革命」的口號，令粉絲大讚其勇氣。

不料今（8）日卻傳出聰哥及兩名賽事主播遭暴雪娛樂以「違反賽事規章」為由開鍘，將沒收聰哥至今累積獎金、禁賽1年，引起網路上一片罵聲，臉書遭灌爆抗議。

對此，澳洲遊戲公司「Immutable」今日在推特上砲轟暴雪「把錢看得比自由還重要」，表示願意全額贊助香港選手聰哥所損失的獎金，並邀請他參加旗下區塊鏈卡牌遊戲「Gods Unchained」的比賽，最高獎金50萬美金（折合台幣約1540萬元）。

Immutable強調，任何玩家都不該因「信念」而被懲罰，並加上「自由打遊戲」（freegaming）的標籤。

Immutable此舉傳上台大《批踢踢實業坊》，鄉民紛紛推文表示：「這公關厲害」、「傑出的一手」、「這才叫行動」、「廣告效果無敵阿」、「這公關部門要全體加薪了吧」、「優秀的宣傳方式」。

相關原文請見：

.@Blizzard_Ent just banned @blitzchungHS and stripped his Hearthstone winnings because they care about money more than freedom. We will pay for ALL his lost winnings and a ticket to our $500k tournament: no player should be punished for their beliefs. #freegaming https://t.co/ONvtkG4x9G — Gods Unchained （@GodsUnchained） 2019年10月8日

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