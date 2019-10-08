暴雪開鍘！香港爐石選手蒙面受訪遭取消資格 主播也遭殃...

2019-10-08 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕暴雪娛樂卡牌遊戲《爐石戰紀》（Hearthstone）香港選手「聰哥」blitzchung，日前在獲勝後受訪時，頭戴護目鏡與防毒過濾面罩，高呼「光復香港，時代革命」口號，今（8日）暴雪公司宣布，「聰哥」即刻起自大師職業賽除名，取消本賽季所獲之獎金，禁賽1年，而2名台灣賽評也遭暴雪解除合作。

卡牌遊戲《爐石戰紀》（Hearthstone）大師職業賽第二季進入例行賽尾聲，香港選手「聰哥」6日晚間擊敗韓國選手Cloud 9 DawN，主播連線「聰哥」進行賽後訪問，不料畫面一切，赫然發現「聰哥」頭戴護目鏡與防毒過濾面罩現身，主播也意會，直接跟「聰哥」說講完想說的8個字，就結束訪問，「聰哥」遂於螢幕前高喊「光復香港，時代革命」，畫面切回棚內，2名台灣主播也為其鼓掌拍手。

不過，受訪影片隨即遭到刪除，暴雪娛樂今更在官網上指出，《爐石》大師職業賽選手Blitzchung和兩位主播賽評於進行選手賽後訪問時出現違反賽事規章情形。

暴雪娛樂宣布Blitzchung將即刻起自大師職業賽除名，並取消其於第二賽季所獲之獎金，同時自2019年10月5日至2020年10月5日止，此12個月期間內，Blitzchung將不具參與《爐石戰記》相關電競賽事之資格，而2名台灣主播也遭解除合作。

消息傳出後引發網友怒火，台灣PTT、美國reddit等相關遊戲論壇紛紛喊出抵制暴雪遊戲，「今天回家立刻刪遊戲」、「主播超無辜」、「暴雪已經變成人民幣的形狀了」、「南方公園是對的」。

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