中國頻對美企施壓 林昶佐：中國毒瘤是全球人類的問題

立法委員林昶表示，「中國」是全球人類都必須面對並共同解決的「毒瘤」。（圖取自臉書 林昶佐 Freddy Lim）

2019-10-08 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕近日頻傳中國施壓，包括美國卡通「南方四賤客」、NBA火箭隊、動視暴雪公司皆因聲援香港或批評中共而身陷泥淖。對此，立法委員林昶佐今（8）日表示，「中國」這個人類史上最巨大的獨裁體制，是全球人類都必須面對並共同解決的「毒瘤」。

據貼文內容，近期美國卡通「南方四賤客」（South Park）因諷刺中國媒體自由、公安暴力以及言論審查而遭禁播。美國國家籃球協會NBA的火箭隊也因為總經理莫雷發表聲援香港的言論，遭中國抵制封殺。

對此，林昶佐表示過去他曾被外媒問及「台灣如何因應中國的滲透和打壓」，他每次都會提醒對方，「這個問題全世界終將面對」。

林昶佐表示，此話不出幾年，中國透過科技、經濟力等手段，對國際社會進行滲透、干預言論自由、介入民主體制，已經是眾所皆知的事情。近年來歐美各國都從行政和法治的層面來提升對中國滲透的防堵，並保護民主自由的價值。

但林昶佐話鋒一轉也批評道，當全世界都在務實面對中國問題，中國國民黨至今仍在推銷「九二共識」，宣稱只有這個才能處理中國。林昶佐諷刺道，國民黨應該去聯合國推銷，把九二共識變成全人類共識，豈不解決一樁全球問題？

最後，林昶佐強調，「中國」這個人類史上最巨大的獨裁體制，是全求必須共同面對解決的「毒瘤」。台灣必須堅定民主陣營的立場，與國際社會加深合作，不只是為了保護我們的生活方式，更為了幫助那些被獨裁壓迫的人們。

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