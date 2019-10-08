玻璃心碎！NBA總裁表態挺莫雷 中國網友氣炸：不看NBA了

2019-10-08 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）因日前在推特上表態力挺香港，讓中國人玻璃心碎滿地，發起抵制，對此，NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，支持莫雷行使言論自由。

莫雷因日前在推特上表態力挺香港，分享貼圖並寫上「為自由而戰（FIGHT FOR FREEDOM）」、「與香港同在（STAND WITH HONG KONG）」等字句，讓中國人玻璃心碎滿地，發起抵制，隨後中國籃協以及許多其他企業緊急切割，但美國不分黨派國會議員皆力挺莫雷發言。火箭隊當家球星哈登（James Harden）在東京主動向中國球迷道歉，稱「我們愛中國」。

根據日媒《共同社》報導，NBA總裁席佛在東京參加NBA日本運動會歡迎酒會時，也提到這次莫雷挺港言論延燒事件，他承認莫雷的發言對NBA在中國的品牌造成經濟損失，但他表示他看到某些媒體指出NBA聯盟不支持莫雷，但實際上他們相當支持莫雷在這種情況下做出「行使言論自由」、「政治表達自由」的權利。

沒想到席佛這番言論再度讓中國網友大崩潰，紛紛留言砲轟「不看就不看了唄，有啥了不起的」、「NBA也不用看了」、「那咱們就說再見吧」、「言論自由說你們自己家的事兒，別人家裡的事，用得著你評論和品頭論足嗎？你們家鄰居家裡事兒，需要你給意見嗎？NBA趕緊收拾東西，準備去印度市場掙錢吧。」、「真的滾吧CBA好好發展一樣看」。

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