火箭總管言論延燒》當家球星哈登攜魏少公開道歉：我們愛中國

2019-10-07 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）4日在推特發文力挺香港，讓中國球迷群情激憤，中國各單位都展開抵制行動，中國NBA最大的官方轉播頻道《騰訊體育》更是宣佈，將暫停火箭隊的比賽直播與資訊報導，而火箭隊當家球星哈登（James Harden）在東京主動向中國球迷道歉，稱「我們愛中國」。

綜合外媒報導，火箭隊將在明（8日）及週四（10日）於日本跟暴龍隊舉行海外熱身賽，但由於總管莫雷言論在中國延燒，今在東京記者會上，火箭隊當家球星哈登與隊友「衛少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）公開向中國球迷道歉，哈登表示：「我們深感歉意，我們愛中國（We apologise. We love China）」。

哈登表示：「我喜歡在那邊（中國）比賽，我們兩個都是，一年去1到2次。他們（中國球迷）給我們最有力的支持，所以我們很感謝他們。」

莫雷今也在推特上說明：「我無意透過自己的推特冒犯火箭隊球迷和我在中國的朋友們，我只是基於某種闡釋，對一個複雜事件表達自己的看法，自那條推特發出以後，我獲得了傾聽和思考其他角度的機會。」

在第2則推特上莫雷指出：「我一直感謝中國粉絲和廠商的大力贊助，我希望那些失望的人能理解他無意冒犯」，莫雷最後強調，他的推特僅是個人看法，絕不代表火箭隊或者NBA立場。

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