最後一位火箭迷？ 中國青年力挺香港 穿球衣燒五星旗被捕

2019-10-07 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前發表挺港言論遭中國網友砲轟。但也有中國青年力挺火箭隊，在中國社群網站張貼作勢燒五星旗的照片，並稱「我與球隊共存亡」、「來抓我吧」，隨即遭中國警方逮捕審問，令台灣網友諷刺這是「中國最後一位火箭球迷」。

美國NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上發表挺港言論，令中國網友崩潰砲轟，中國籃協以及許多其他企業緊急切割，火箭隊當家球星哈登（James Harden）也主動向中國球迷致歉。但是美國兩大黨議員皆力挺莫雷，批NBA官方屈服於中國、罔顧人權。

對此，中國吉林省遼源市一位火箭隊超級粉絲「Howard王顥達」昨（6）日在微博上貼出一張照片，身穿火箭隊球衣，戴著「撐香港標準配備」黑色口罩、眼罩及鴨舌帽，並作勢要以打火機點燃五星旗。

王顥達在貼文中寫下：「我與球隊共存亡，來抓我吧，哈們。」今（7）日遼源警方發布通報，指已逮捕王顥達，並以「侮辱國旗」等罪嫌審理王男。據中國網友說法，其在遼源人民銀行工作的父母也已遭辭退。

消息傳上臉書，台灣網友紛紛表示：「讓我們懷念他」、「中國最後一位火箭球迷」、「真有種」、「中國警察真有效率」、「那面旗子果然是血旗」。

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