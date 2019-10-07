表態挺香港讓中國玻璃碎一地 火箭隊總管回應了！

2019-10-07 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）4日在推特發文力挺香港，讓中國球迷群情激憤，中國各單位都展開抵制行動，對此莫雷今在推特上再度發聲，稱他是對一個複雜事件表態，無意冒犯中國球迷，也強調這只是他個人意見，不代表火箭隊或NBA。

美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上表態挺香港，分享貼圖並寫上「為自由而戰（FIGHT FOR FREEDOM）」、「與香港同在（STAND WITH HONG KONG）」等字句，讓中國人玻璃心碎滿地，朝野展開大規模抵制，包含央視、騰訊等都宣布中止了同火箭隊的合作，前火箭隊球星姚明執掌的中國籃球協會也暫停交流。

對此，莫雷今再度發聲，他連發2則推特，首先他說明：「我無意透過自己的推特冒犯火箭隊球迷和我在中國的朋友們，我只是基於某種闡釋，對一個複雜事件表達自己的看法，自那條推特發出以後，我獲得了傾聽和思考其他角度的機會。」

莫雷在第2則推特上指出：「我一直感謝中國粉絲和廠商的大力贊助，我希望那些失望的人能理解他無意冒犯」，莫雷最後強調，他的推特僅是個人看法，絕不代表火箭隊或者NBA立場。

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