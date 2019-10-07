莫雷挺港遭中國封殺 美兩黨議員皆力挺、反批NBA屈服中國

2019-10-07 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）因為在個人推特上貼文挺香港爭取自由，引發中國官方及多個企業封殺，中國球迷也群起抵制火箭隊，不過許多美國參議員都力挺莫雷，並批評NBA官方不該屈服於中國。

德州共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）在推特貼文中指出，做為終身火箭隊球迷，他對莫雷對中國壓制香港抗議者的行為發聲而感到驕傲，克魯茲直言，NBA官方為了追求巨額收益，選擇屈辱地退縮。克魯茲也強調，人權不該被販賣，而NBA也不該助長中國思想審查制度。

佛州共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）則是在推特批評NBA官方作為，他認為「比起人權，NBA很明顯地對金錢更有興趣」，批評NBA屈服於北京自身的底線以及那些反挺港人士，如此十分可恥。

民主黨總統候選人卡斯楚（Julian Castro）在推特指出，中國正在利用其經濟實力壓制評論員，其中甚至包含美國，而美國必須以自身價值觀為前導，為香港的民主抗議者大聲疾呼，同時也別讓威權政府欺負美國公民。

針對推特貼文引起的風波，莫雷今日則是說明自己並無意透過推特冒犯火箭隊球迷和中國朋友，他只是對一起複雜事件表達自己的看法。莫雷強調，他一直感謝過去中國球迷與廠商的大力贊助，他的推特僅是個人看法，絕不代表火箭隊或者NBA立場。

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