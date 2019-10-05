NBA火箭隊總管挺香港 慘遭中媒虎撲封殺：他不配被報導

美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷（圖左）5日在個人推特上發推，並附上寫有「FIGHT FOR FREEDOM（為自由而戰）」、「STAND WITH HONG KONG（力挺香港）」等字眼的圖片，他的推特因此慘遭中國粉絲灌爆。（擷取自莫雷IG）

2019-10-05 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）今5日在個人推特上發推，並附上寫有「FIGHT FOR FREEDOM（為自由而戰）」、「STAND WITH HONG KONG（力挺香港）」等字眼的圖片，引爆中國粉絲怒火。對此，中國最大籃球媒體虎撲發表公告，「從今以後有關火箭隊總經理莫雷本人的新聞將不會出現在虎撲官方的報導範圍中，他不配」。

休士頓火箭2002年簽下「移動長城」姚明後，在中國市場打下雄厚的基礎；2013年又簽下台裔好手林書豪，令球隊在中國擁有龐大的球迷。火箭隊的「交易鬼才」總管莫雷，詭計多端、與眾不同的經營策略，一直以來也為中國球迷津津熱樂道。

今日莫雷（Daryl Morey）突然在推特上發出挺港圖片，推文一出，立刻引爆中國球迷怒火。不少球迷到他的推特以中、英文留言痛罵「說什麼鬼話？」、「Hong Kong is a part of China」，甚至有大量中國網友留言「NMSL（你媽死了）」等粗俗言語；也有不少網友發起要求政府「拒播NBA」活動。

稍後，莫雷已將該則推文刪除；火箭隊老闆蒂爾曼（Tilman Fertitta）也發推表示，「聽著，莫雷並沒有代表火箭隊發言。我們在東京出席的目的就是為了NBA的國際化，我們不是政治組織」。

對此，針對莫雷今日在社交媒體的公開言論，虎撲團隊發出聲明表示，「對於這種行為，虎撲的態度明確：堅決抵制」！虎撲指出，「熱愛祖國、堅決維護祖國統一的中國人，這是我們生存的根本，是作為中國人的底線，無論是莫雷也好，還是試圖分裂祖國統一和領土完整的任何人，我們都堅決反對，這樣的人不被虎撲和JRs（家人，指虎撲上的網友）歡迎」。

虎撲也向所有網友保證，「從今以後有關火箭隊總經理莫雷本人的新聞將不會出現在虎撲官方的報導範圍中，他不配」。

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