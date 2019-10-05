獲第一名高人氣「反送中」主題鞋 竟遭美國Vans官方下架！

2019-10-05 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國街頭服飾品牌Vans舉辦的鞋款設計比賽中，有一件加拿大設計師的參賽作品，因為加入「反送中」元素，獲得許多香港網友支持。不過近日有網友發現，該款作品已遭官方刪除。對此，Vans回應：「有少部分作品不符合比賽參與守則而被移除」。

根據《立場新聞》報導，在該設計比賽中，有一款自稱加拿大設計師「Naomiso」的作品，使用了黃色的雨傘圖案以及示威者戴頭盔、眼罩、口罩的繪畫，明顯以香港「反送中」為主題。有香港網友看到後，在「連登」等社群論壇上，呼籲民眾替該位設計師投票。結果該作品獲得超過14萬票，票數較第二名的作品多了超過10倍。

不料今日在Vans的比賽網站中可發現，該款「反送中」主題鞋作品已經消失，此事也引發香港網友不滿，質疑比賽單位「政治審查」，要求給出交代。對此，Vans下午在官方臉書表示，從來沒有任何政治立場。「我們需審視比賽中提交的設計，藉以確保其符合品牌一直堅持有關尊重及包容的原則，比賽的參與守則」。Vans也證實，在這次比賽中，有少部份作品因不符合比賽參與守則而被移除。

不過Vans的聲明無法平息港網友憤怒，該貼文發布不到6小時，已有1萬6000多則留言灌爆臉書怒轟「不接受損害人民幣原則？」、「靜悄悄下架，然後說公開、多元」、「你刪除作品就有政治立場了啦」、「你好意思？」、「從此不再穿Vans」。

根據時裝媒體《Naomiso》報導，Vans屬美國服飾巨擘威富集團（VF Corporation）旗下，今年5月威富報告顯示，集團年度收入增長達12%，而在中國市場的增長更高達17%。

根據報導，Vans每年都會舉辦名為「Custom Culture」的鞋款設計比賽，作品在網路上獲選最高票的設計師，不但可獲得2萬5000美元（約新台幣77萬元獎金），作品還會被製作成實品出售。

Vans聲明被灌爆

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