香港人反抗》中共治港失敗 溫朗東：都是一群猴子

2019-10-05 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府昨宣布今（5）天零時起，正式實施《禁蒙面法》，引爆港人怒火，昨起香港各區皆有示威抗爭，多處地鐵站遭到攻擊、縱火，香港宛如戒嚴。對此，身為香港人的政治評論員溫朗東表示，中共對香港的治理失敗，他用一句話來概括，「人要管理一群猴子，猴子尚且可能不滿；猴子要管理一群人，注定是場災難。」

「習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧...一直到他們的小嘍囉林鄭月娥，都是一群猴子。」溫朗東在臉書表示，猴子不懂，一條尚未正式啟動的「送中條例」，為何會有這麼多香港人拿生命去反對。其實，答案很單純：「中共拿去唬弄中國人民的那套猴子戲法，對香港人並不管用」。

溫朗東說，猴子戲法的第一招，是領袖崇拜。過去，《毛語錄》人手一本；現在，習近平放送《治國理政》、《習近平語錄》，以及各式各樣噁心的大中國歌頌。但要搞領袖崇拜，領袖本身必須具備比群眾更高的素質。然而，中共由上到下，每天表現的素質就四個字：「死不認錯」。

溫朗東指出，猴子之所以認為這招有效，是因為在中國確實有產生一定的成效。然而，中國的資訊監控行之有年，香港的資訊流通卻是先進國家水平。同樣的招式騙得了中國人，騙不了香港人。

溫朗東提到，中共治理中國的第二張牌，是訴諸「繁榮願景」。在這個願景底下，即使有各種不公不義，也可以唬得民眾視而不見。香港人不會因為在中國統治下，多了幾棟摩天大樓，就覺得城市變繁榮了，這些劇場道具，對香港人來說早就習以為常，甚至望之生厭。

「當領袖崇拜跟繁榮願景都失效，猴子只能使用暴力，打到你怕，打到你崩潰。」溫朗東直言，當領袖崇拜跟繁榮願景都失效，猴子只能使用暴力，打到你怕，打到你崩潰。猴子唯一的辦法，就是提供香港人原本沒有的東西，英國人也給不了的東西，那會確確實實地帶來城市光榮感，讓領袖崇拜與繁榮願景能夠成立。「那就是一人一票，貨真價實的特首普選」。

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