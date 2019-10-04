反送中》香港「禁蒙面法」形同戒嚴 學者痛罵：FXXK

2019-10-04 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今（4日）宣布，引用《緊急法》所給予之權限訂定《禁止蒙面規例》，將於明（5日）凌晨0時起正式生效。對此，台灣知名社會學教授李明璁表示，此舉幾乎形同進入戒嚴，他也忍不住痛罵「FUCK」。

林鄭月娥與政務司司長張建宗等多位港府高層，於今天下午3時在香港政府總部召開記者會，宣布《禁蒙面法》將在今午夜，即5日凌晨0時生效。事後香港教育局也向全香港學校單位發信，要求校方提醒學生及家長，校內外均不可戴口罩或遮住臉龐。

對此，十分關心香港反送中活動的李明璁在臉書表示，林鄭月娥宣布引用緊急法禁止人民蒙面上街，今天午夜生效。幾乎形同進入戒嚴，而目前市區各處已湧現抗議人群。他也提到，重點不是制定《禁蒙面法》（話術會把這講成是為了保障多數市民提防少數壞人），重點是授權特首可以獨斷制定此法的「緊急法」！

李明璁解釋，所謂「緊急法」相關法例規定，行政長官可在不須立法會通過下，訂立任何特首認為「合乎公眾利益」（當然這是個屁）的規例，並可規定刑罰，包括終身監禁。

李明璁說，按照緊急法，特首獲授權可恣意進行管制的範圍很廣，包括：

-對刊物、文字、地圖、圖則、照片、通訊及通訊方法的檢查、管制及壓制

-逮捕、羈留、驅逐及遞解離境

-對香港的海港、港口及香港水域和對船隻移動的管制

-對財產及其使用作出的撥配、管制、沒收及處置。

李明璁事後也激動發文：「身為一個老師，對於所有心愛的香港學生，我能說的唯一的字是：FUCK」。

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