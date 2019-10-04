學生被禁「戴口罩、蒙面」 港教協批：把學校置身政治漩渦

2019-10-04 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府宣布自5日0時起實施《禁蒙面法》；香港教育局也通知全香港學校單位，要求校方提醒學生及家長，校內外均不可戴口罩或遮住臉龐。對此，香港教協痛批，港府此舉是把學校置身於現時的社會及政治漩渦之中，為學校添煩添亂。

香港特首林鄭月娥今（4）日下午宣布援引《緊急法》通過《禁蒙面法》，明（5）日0時起正式生效；香港教育局也向全香港學校單位發信，要求校方提醒學生及家長，校內外均不可戴口罩或遮住臉龐。

對此，「香港教育專業人員協會」在臉書發聲明質疑，教育局向學校發出的信件內容超出規例的規定，是把規例的內容無限引伸至學校，把這條原本與學校無關的法例所產生的爭議帶入學校，做法尤如把學校置身於現時的社會及政治漩渦之中，為學校添煩添亂。

香港教協批評，港府未有正視社會矛盾根源，特別是設立獨立調查委員會徹查警方的濫暴行為，更以粗暴手段繞過正常立法程序，推出極具爭議的禁蒙面法，不單無法緩和社會事態，更將加劇社會衝突，做法不能接受。教協理解社會及年輕人對事態的感受，但希望抗議行動能以和平的方式進行，同時呼籲學生遠離衝突現場，以策安全。

香港教協也形容，港府無視社會衝突的核心在於政府遲遲未有回應市民訴求，反而以極端手段硬推新例，令局勢進一步升溫，並要求政府盡快回應市民的訴求，並容讓學校以教育專業的態度應對社會事態，讓社會及校園回歸平靜。

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