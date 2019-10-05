香港人反抗》禁蒙面法生效「全城失控」 超商、超市宣布停業

2019-10-05 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府昨（4日）宣布今（5）天零時起，正式實施《禁蒙面法》，致使昨晚香港各區皆有大規模抗爭，多處地鐵站遭到攻擊、縱火，港鐵從昨晚10時30分開始全線停駛，多家商場也從昨夜開始全天停業，香港宛如戒嚴。香港7-11超商以及惠康超市今稍早也宣布，下午5時起關閉全線所有店舖。

香港特首林鄭月娥昨頒布《禁止蒙面規例》，宣布今天凌晨生效，點燃反送中抗爭者怒火，示威遍地開花，是反送中運動爆發以來首次全部18區同時有示威，更有示威者宣布成立「香港臨時政府」，指港府企圖繼續壓制人民集會權利，無視香港絕大多數人民之意願，「已失去其合法性」。

大批香港市民無畏刑責，今日下午戴上口罩前往銅鑼灣遊行，更有公務員說「越禁就越要做」。

對此，「7-Eleven Hong Kong」稍早在官方臉書宣布，「考慮各區情況及交通選擇減少，為確保顧客和店舖團隊的安全。我們因此決定於下午5時關閉7-Eleven店舖。為顧客做成不便，我們深表抱歉」。

「惠康超級市場 Wellcome Supermarket」也在官方臉書宣布，「現時大部分惠康分店維持正常營業，部分分店早前因商場關閉及其他情況而暫時關閉。考慮各區情況及交通選擇減少，為確保顧客和店舖團隊的安全，我們因此決定於下午5時關閉惠康店舖。為顧客造成不便，我們深表抱歉」。

「7-Eleven Hong Kong」稍早在官方臉書宣布，「考慮各區情況及交通選擇減少，為確保顧客和店舖團隊的安全。我們因此決定於下午5時關閉7-Eleven店舖。為顧客做成不便，我們深表抱歉」。（圖擷取自臉書）

「惠康超級市場 Wellcome Supermarket」也在官方臉書宣布，「現時大部分惠康分店維持正常營業，部分分店早前因商場關閉及其他情況而暫時關閉。考慮各區情況及交通選擇減少，為確保顧客和店舖團隊的安全，我們因此決定於下午5時關閉惠康店舖。為顧客造成不便，我們深表抱歉」。（圖擷取自臉書）

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