香港人反抗》震撼人心！港人街頭史詩級演說：不自由毋寧死

2019-10-05 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動日益激烈，特首林鄭月娥援引緊急條例訂立「禁蒙面法」，引起香港市民義憤填膺。事實上，在禁蒙面法頒布之前就有一名港人在街頭發表震撼人心的英文演說，直斥港府的暴政並高喊「不自由，毋寧死！」

從現場影片可以看到，當時市民們詢問警察，他們只是站在路邊為何會被當作是非法集會？該名戴著黑色口罩的男子接著便向警方發難，開口先來一句「You mother fxxkers」，怒斥港警把抗議人士稱呼為蟑螂的行為。

該名男子表示，「希特勒在屠殺猶太人之前就這樣侮辱過他們，你們（港府）也正在策劃另一場種族清洗，這是一場大屠殺！馬丁路德曾說過，任何不公義都將威脅著其他地方的公義。你們本來有機會向這個世界展示中國有多文明，但是你們知道嗎？你們徹底失敗了。我們追求自由，我們將獲得自由，不自由，毋寧死！香港是一塊勇氣之地，我們勇往直前！」

該影片隨即被上傳到美國最大網路論壇Reddit上，發文者盛讚這是他餘生都會記得的演說，不少網友都留言詢問美國該怎麼做才能幫助到香港，有人認為也許可以展開對中國的經濟制裁，或是對香港抗議人士提供資源，還有人建議應該叫英國也來幫忙，畢竟之前他們曾管理過香港。

相關影片請見：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法