NBA火箭隊總管挺港激怒全中國 多家中企宣布中止合作

2019-10-07 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）因為在個人推特上分享貼圖，寫上「為自由而戰（FIGHT FOR FREEDOM）」、「與香港同在（STAND WITH HONG KONG）」等字句，遭中國官媒披露之後引起中國球迷憤怒，揚言抵制火箭隊。中國駐休士頓總領事館對此事件表達抗議，與NBA多名球員及球隊合作的運動品牌「李寧」也宣布終止與火箭隊合作。

莫雷雖然已將此貼文刪除，後續效應仍不斷延燒，中國駐休士頓總領事館在官網貼出公告表達強烈不滿，內容寫道：「我們對火箭隊總經理莫雷日前發表錯誤涉港言論表示震驚和強烈不滿，已經向火箭隊提出嚴正交涉要求該隊作出澄清，立即糾正錯誤，並採取切實措施，消除惡劣影響。當前，止暴制亂、恢復秩序是香港社會各界最廣泛的共識和最強烈的呼籲，任何一個有良知的人都應支持香港特區政府為維護香港社會穩定做出的努力。」

中國運動品牌「李寧」也在其官方微博公告中止與火箭隊的相關合作，並指稱莫雷在社交平台所發表的是「錯誤言論」，強調「李寧」堅決反對並抵制一切損害國家利益的行為。另外，騰訊體育也在官方微博指出，未來將暫停火箭隊的比賽直播與資訊報導；中國最大籃球媒體「虎撲」則公告：「從今以後有關火箭隊總經理莫雷本人的新聞將不會出現在虎撲官方的報導範圍中，他不配。」

針對此事所引發的軒然大波，休士頓火箭隊老闆費提塔（Tilman Fertitta）5日推文指稱，莫雷發言不代表球隊立場，強調「我們不是政治組織」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法