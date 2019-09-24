英首相休會被法院打槍 反對黨籲強森「知所進退」

2019-09-24 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）延長國會休會，今（24）日遭最高法院裁定違法。人在美國紐約的強森對此表達「完全不同意」但尊重；下議院議長已宣布明日復會，反對黨呼籲強森「知所進退」、請辭下台。

綜合外媒報導，強森上月底宣布，原訂9月初重新開議的英國國會，將延至10月14日才會復會，距離10月底的英國脫歐最後期限僅剩兩週。國會議員提出訴訟，英國最高法院今日裁定，該決定不合法，無法律效力且無效。

在紐約出席聯合國大會的強森表示，他「強烈不同意」這一裁決，但尊重司法部門的決定。強森繼續堅稱英國下個月將離開歐盟，「按照現行法律，英國會在10月31日離開歐盟」。但事實上，法律還規定，如果強森沒有達成脫歐協議，必須要求延期。

英國下議院議長貝爾考（John Bercow）稍早對這一裁決表示歡迎，他已經「指示下議院為恢復運轉做準備...從週三11時30分開始」。上議院議長福勒（Lord Fowler）也確定上議院將一同重新開議。

反對黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，該裁決表明強森「藐視民主」，「我籲請強森『知所進退』（consider his position）」。提出訴訟的議員等多人也呼籲強森辭職。

外媒指出，可以預見強森會無視這些要求辭職的呼籲，憤怒的議員可能計畫聯手發動不信任投票，這可能迫使英國舉行大選、讓強森成為最「短命」的首相。

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