休會被延長 英反對黨嗆「佔領國會」

2019-08-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國首相強森廿八日奏請女王伊莉莎白二世延長國會休會，意圖阻止反對者在脫歐最後期限前，在議事上妨礙他的「硬脫歐」（無條件脫歐）計畫。強森的如意算盤引發朝野反彈，英國各地接連有抗議強森的大型示威，網路上也有逾百萬人連署反對，甚至有反對黨議員打算發動「佔領國會」。

英國國會原定於九月初重新開議，但強森已奏請女王下令「休閉國會」，將延至十月十四日重新開議，距離脫歐最後期限僅剩十七日，期間國會辯論、表決、立法進程都會中止，等同於讓國會噤聲。

朝野反彈 保守黨上院黨鞭辭職

對此，英國政壇各界都強烈反彈。強森所屬保守黨同僚楊恩已辭去上議院黨鞭。他在辭職信中指責，這次休會時機與長度，「危害國會的基本角色」。保守黨前財相哈蒙德則矢言對抗無條件脫歐，指稱延宕國會是「憲政暴行」。另外，已有逾七十名議員向蘇格蘭法院請求透過「臨時禁止令」阻止休會。蘇格蘭首席大臣史特金則指控強森行為如「低劣的獨裁者」。

工黨影子內閣女性和平權部部長巴特勒則推文，揚言要與同僚發起「佔領國會」。反對黨議員抨擊這是「盲目脫歐」。綠黨副領袖沃馬克則形容，強森的做法等於奪去民主的權利。

除了政壇，倫敦、曼徹斯特、愛丁堡、利物浦及伯明罕等城市也有大型示威，矢言發起「公民不服從」活動。倫敦抗議者於國會、唐寧街首相官邸外高呼「拯救民主、停止政變」的口號。曼徹斯特則有兩百多人抗議，多數人手持雨傘上街，據稱是受香港「雨傘革命」啟發。

YouGov民調顯示，四十七％的選民認為，強森的做法「不可接受」，只有廿七％覺得「可以接受」。不過，保守黨下議院領袖芮斯莫格為強森辯護，指稱休會是「合憲及適當的」。內閣部長戈夫則強調，這次停會經由女王同意，絕非阻礙反對無條件脫歐的政治動作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法