強國網紅埋支持反送中許願牌 遭網友拿個資登記志願器捐

2019-09-16 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國美妝部落客至日本遊玩，在大阪的某間神社將支持反送中的繪馬拔下並埋入土中，在網路上引起軒然大波，許多香港、日本與台灣的網友跳出來痛罵她的行為，她與中國的網友也不甘示弱在網路回擊，沒想到卻遭到網友起底，並將她的身分證號碼、住址與其他個資公布在網路，有網友昨日在網路PO文表示，已經有人替該部落客申請了器官捐贈登記卡，網友看到照片後笑說終於做功德了。

綜合報導，中國美妝部落客「樊燁燁燁」本月6日在日本大版某間神社參拜時，將2張支持香港人「五大訴求」的繪馬拔下後挖洞埋入土中，她還喜孜孜的將過程拍照PO網，並在貼文中怒嗆「既然你不承認你是中國人，那實在是對不住了，你這祈福的錢可能要白花了，找了個偏僻的地方挖了個坑給埋了起來，這種願望還不如不寫，因為明擺著實現不了，不知道什麼時候這幫傻子才能明白離了中國他們什麼都不是，可慶幸中國是你爸爸吧」，文末還強調香港永遠是中國的一部分。

好險有網友透過Google map定位許願牌可能埋藏的位置，接著由另一位網友將繪馬挖出。

許多網友灌爆她的微博頁面，她與許多中國網友也不甘示弱回擊，而本月14日，有網友在知名線上討論區「KOMICA」PO出起底文，公佈「樊燁燁燁」的工作地址、戶籍、身分證號碼與車牌等個資。

沒想到「樊燁燁燁」遭到起底的隔天，就有網友在臉書「不翻牆很難，很難不翻牆（專談政治）」PO出1張中國志願器捐卡，仔細看上面的的名字為該部落客的本名，疑似有網友冒用她的個資申請器捐卡。

網友看到貼文後紛紛留言「可以幫她參軍嗎？去艱難地區」、「辦卡的人士實在功德無量」、「這個女孩終於做了一點好事，遺愛人間」、「曝光存款參軍辦器捐卡三連擊」、「宗教要不要也改一下」。

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