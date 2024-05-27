中國手搖飲「茉酸奶」爆食安危機 使用過期40多天原料、餿掉才更換

中國優格手搖飲品牌「茉酸奶」，遭踢爆使用過期40多天的食材，甚至直到聞出餿味才丟棄。（圖擷自茉酸奶微博）

2024/05/27 16:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國優格手搖飲品牌「茉酸奶」，遭踢爆離譜食安問題，不僅使用過期40多天的食材，而且不依照任何有效期限標示，直到聞出餿味才丟棄，讓對岸網友瞠目結舌。

中國媒體《新京報》，今年2月至5月派出記者前往中國北京市各處茉酸奶加盟店應聘，這個手搖飲品牌主打以新鮮水果現場製作優格飲料，產品價格大多在25人民幣（約新台幣111元）以上，CEO顧豪對此強調，用好的原料注定會拉高成本。

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然而，在網路上到處充斥著對茉酸奶的投訴，包括喝了會拉肚子、果泥酸掉等等，《新京報》記者臥底後發現，各門市果然存在諸多問題，例如更換或根本就不貼有效期限標籤、不按時報廢甚至過期40多天還使用、偷工減料等等。

在中國北京石景山萬達廣場門市中，有店員做好奶昔後聞到臭味，竟然沒有整杯報廢，而是將飲料裡餿掉的椰肉挖出來，然後把新拆封的椰肉挖一勺進去照常販售。

中國北京海淀區華宇時尚購物中心門市，則是靠嗅覺決定要不要報廢食材，過期3天的榴槤果泥由於沒有發臭因此持續使用，店員透露店長早上有聞過，並未聞到異味。

4月28日下午2時許，在石景山萬達店臥底的記者，於店員指示下拆封過期40多天的燕麥，雖然記者反映原料有問題，但店長得知後仍要求繼續使用，當天至少有3杯飲料加了過期燕麥，並於隔天繼續販售。

中國北京朝陽區伊藤洋華堂商場門市，在青稞原料過期40多天的狀況下，仍於5月9日晚間6時許拆封加入奶昔賣給客人，當臥底記者向店員說明後，卻被告知「你不要管」，後續店長得知此事才清掉剩餘的過期青稞，但並未試圖追回那杯賣出的奶昔。

5月11日，同間店又拆封過期40多天的青稞，先後加進多杯飲料出售，直至用光為止。當天晚間8時許，有顧客下單5杯要加青稞的奶昔，臥底記者被派去冷藏櫃拿青稞，發現這包同樣也是過期40多天，連忙告知店長助理，孰料對方還是照樣加入5杯奶昔賣出。

中國網友看到相關資訊後驚呼連連，直說「難怪我一喝茉酸奶就肚子疼」、「悲哀，中國的食品安全全靠良心」，還有民眾透露，茉酸奶已經不是第一次爆出食安風波了，但到現在還是安然無恙。

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