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中國辣椒粉含致癌「蘇丹紅」侵台 法務部籲嚴查速辦、從重量刑

法務部表示，食品安全衛生管理法對於摻偽、假冒、違法添加採重罰政策，最高可處7年有期徒刑、併科8000萬元以下罰金，檢察機關將嚴查速辦從重求刑。（記者吳政峰攝）

法務部表示，食品安全衛生管理法對於摻偽、假冒、違法添加採重罰政策，最高可處7年有期徒刑、併科8000萬元以下罰金，檢察機關將嚴查速辦從重求刑。（記者吳政峰攝）

2024/03/06 16:43

〔記者吳政峰／台北報導〕中國進口的辣椒粉被驗出添加致癌物「蘇丹紅」，引發檢方重視，除大動作偵辦，聲押2名廠商主管獲准，法務部另請高檢署啟動「查緝民生犯罪聯繫平臺」，嚴查速辦食安案件，另將通盤檢討食安法規，研議有無加重刑期的必要。

國內近期爆發市售食品添加辣椒粉含有「蘇丹紅」事件，截至今（6）日，各地檢署陸續查獲製造、販賣含有「蘇丹紅」辣椒粉案，其中雲林地檢署指揮雲林縣調查站、雲林縣警局蒐證，並於2024年2月26日至進口商的總公司、斗六廠等處搜索，查扣相關資料證物，傳喚負責人、研發處處長等9人到案說明，訊後聲請羈押斗六廠研發處處長獲准。

新北地檢署指揮新北市警察局彙整卷證資料，於2024年3月1日發動搜索，至廠商位於新北樹林、桃園龜山等處的營業處所查扣銷退貨資料、手機等物，並傳喚5名員工到案說明，訊後聲押負責人獲准。

高雄地檢署2024年3月1日指揮刑事局，會同高雄市衛生局、食品藥物管理署南區管理中心，查封廠商違規產品共3萬2739公斤，另流向新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市的違規產品共3萬4414公斤，已通知各縣市衛生主管機關監督下架事宜。

法務部強調，食品安全衛生管理法對於摻偽、假冒、違法添加採重罰政策，最高可處7年有期徒刑、併科8000萬元以下罰金，不肖廠商勿心存僥倖，以身試法，如查獲不法，檢察機關必將嚴查速辦從重求刑

法務部長蔡清祥呼籲，食品業者應本於良心經營，關注民眾健康，切勿為節省成本而以身試法；此外，將通盤檢視相關食安法規，在查緝、處罰層面及起訴、審判結果面通盤檢討，如相關食安法令有加重刑責空間，亦將全力配合主管部會研商修正。

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