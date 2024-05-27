旅美小粉紅嗆「中國很自由」 微博PO六四天安門照秒遭禁言

一名台灣網友分享，在網上遇到人在美國生活的中國小粉紅，對方嗆他「活在中國很自由」，還在自己微博上傳一張六四天安門的歷史照，不料秒遭微博禁言。（圖擷取自中國微博、法新社資料照，本報合成）

2024/05/27 16:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自出生就接受中國共產黨長期洗腦愛國、愛黨教育的中國小粉紅，仍會因為太過猖狂犯賤、試圖挑戰中共權威，導致自己被深愛的黨無情制裁。日前一名台灣網友分享，在網上遇到人在美國生活的中國小粉紅，對方嗆他「活在中國很自由」，還在自己微博上傳一張六四天安門歷史照，不料秒遭禁言，愚蠢行徑也笑翻大批台灣網友。

一名台灣網友昨（26）日在臉書社團發文分享，他在文中透露自己日前遇到一明生活在國外、會上臉書跟台灣網友吵架的中國小粉紅，對方為了向他證明「中國人在國內活的很自由」，於是跟他發起對賭。原PO表示，他當時請這名小粉紅在自己的中國微博帳號上，PO出一張六四天安門的抗議民眾，以肉身擋在坦克車前的經典歷史照片。

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原PO跟對方打賭，若3天內對方沒被微博官方刪文或被抓，他也加入小粉紅的行列，而這名小粉紅則放話，自己到時候「頂多抓去警告而已」，接著立即把照片上傳到名為「五點四十二分」 的微博帳號，不料文章迅速被刪除，該帳號甚至還遭禁言處罰。原PO推測，這名小粉紅發文IP位置在美國，可能自認為人不在中國境內就不用擔心會出事，才豪爽接受這份賭約。

該文一出，也笑翻許多台灣和各國網友，眾人紛紛笑說，「讓我們懷念他」、「可以改名六點四分了」、「他行使了一生一次的言論自由」、「人在美國，說愛中國，哈哈哈」、「要證明的自由，就肯定不是自由」、「籠子裡的鳥怎麼會以為自己很自由」。另有不少網友建議，可以蒐集這名小粉紅的貼文、帳號等相關資料後，去中共政府特別架設的「違法和不良信息舉報中心」檢舉對方。

今年是中國「六四天安門事件」35週年，這起歷史悲劇遭中共政府刻意掩蓋，因此時至今日仍有無數中國民眾不曉得該事件的存在，哪怕出國看到相關歷史照片、紀錄資料，也會憤怒駁斥是刻意造假中國歷史、汙衊他們偉大的中共政府。至於中共當局則會在每年這個日期前後，加大對於社群平台、媒體的監控力度。

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