64天安門、台灣獨立！ 日本祭出「花式辱華」 反擊中國騷擾電話
〔即時新聞／綜合報導〕日本福島第一核電廠核上月24日起，將含氚核廢水排放入海，讓中國藉機炒作大規模反日、仇日情緒，更有大量不理智中國民眾「奪命連環call」，騷擾日本政府及民間各單位，令日本人不堪其擾。對此，不少日本人紛紛將「64天安門事件」、「台灣獨立萬歲」等讓中國人玻璃心秒碎的辱華關鍵詞句，製成中文罐頭語音反擊。
綜合日媒報導，日本自上月24日將核廢水海排後，日本31個都、府、縣的地方政府、學校、餐廳、旅館和民間企業等單位，連日都接到來自中國的惡意騷擾電話。報導指出，其中光是東京都就接到約3萬8800通騷擾電話，讓東京都政府決定在本月1日啟動中文自動語音系統，若接獲「86」字開頭中國代碼的電話，皆統一切換至系統回應。
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除公家機關開始針對中國騷擾電話進行應對，民間也紛紛傳出施出各種奇招，來回擊這些越洋騷擾電話，先前就傳出，一名中國屁孩一邊開直播、一邊打電話要騷擾某間日本旅館，不料旅館老闆直接播放「小熊維尼」主題曲，讓該帳號3分鐘內被平台永久封號；更有不少熱心的日本網友，將「8964天安門」、「光復香港，時代革命」、「中華民國台灣萬歲」等中國禁忌詞句，製成中文罐頭語音檔，免費分享給需要的單位使用。
另外，據一名在日本工作的網友昨（5）日在噗浪Plurk投稿表示，他在工作時意外聽到一段2名日本人的有趣對話。原PO表示，他的業務同事接到電話後，開頭竟是直接向對方說，「你好，8964（1989年6月4日天安門事件）」，廠商聽到後則是回應，「你好你好台灣是國家」，讓他忍不住笑稱，「不知何時變的像在對暗號的接洽開場」。
（追記１）— SNS界の青い鳥ジョージ＝コクム（SNS内の幸せの象徴。X？何それ知らない子ッ！赤字貿易経営者！） （@_596_） August 28, 2023
ちなみにプーさん知らない方はこちらどーぞ。https://t.co/SQOekuvtut
肩を変えずに200斤の小麦を担いで山道10マイル歩く人⬇️ pic.twitter.com/05e4vZ91Ym— 齐心250 （@QiXin250） August 30, 2023
※拡散希望— フロンタル大佐 （@darkknightmov） August 28, 2023
【中国人からの嫌がらせ電話対策にご活用下さい。Version2】
リプで素晴らしい応答文言をご提案いただいたので作りました????
日本語訳:
おお！君か！久しぶりだね！そう言えば、この前君が言っていた通りにやはり中国共産党政府は天安門事件を永遠に隠蔽しようとしているみたいだね！ pic.twitter.com/UFn3KUDufK