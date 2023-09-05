為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

64天安門、台灣獨立！ 日本祭出「花式辱華」 反擊中國騷擾電話

反擊中國人惡意騷擾電話，日本人紛紛將「8964天安門事件」、「台灣獨立萬歲」等辱華關鍵詞句，製成中文罐頭語音反擊。示意圖。（資料照，本報合成）

反擊中國人惡意騷擾電話，日本人紛紛將「8964天安門事件」、「台灣獨立萬歲」等辱華關鍵詞句，製成中文罐頭語音反擊。示意圖。（資料照，本報合成）

2023/09/05 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島第一核電廠核上月24日起，將含氚核廢水排放入海，讓中國藉機炒作大規模反日、仇日情緒，更有大量不理智中國民眾「奪命連環call」，騷擾日本政府及民間各單位，令日本人不堪其擾。對此，不少日本人紛紛將「64天安門事件」、「台灣獨立萬歲」等讓中國人玻璃心秒碎的辱華關鍵詞句，製成中文罐頭語音反擊。

綜合日媒報導，日本自上月24日將核廢水海排後，日本31個都、府、縣的地方政府、學校、餐廳、旅館和民間企業等單位，連日都接到來自中國的惡意騷擾電話。報導指出，其中光是東京都就接到約3萬8800通騷擾電話，讓東京都政府決定在本月1日啟動中文自動語音系統，若接獲「86」字開頭中國代碼的電話，皆統一切換至系統回應。

除公家機關開始針對中國騷擾電話進行應對，民間也紛紛傳出施出各種奇招，來回擊這些越洋騷擾電話，先前就傳出，一名中國屁孩一邊開直播、一邊打電話要騷擾某間日本旅館，不料旅館老闆直接播放「小熊維尼」主題曲，讓該帳號3分鐘內被平台永久封號；更有不少熱心的日本網友，將「8964天安門」、「光復香港，時代革命」、「中華民國台灣萬歲」等中國禁忌詞句，製成中文罐頭語音檔，免費分享給需要的單位使用。

另外，據一名在日本工作的網友昨（5）日在噗浪Plurk投稿表示，他在工作時意外聽到一段2名日本人的有趣對話。原PO表示，他的業務同事接到電話後，開頭竟是直接向對方說，「你好，8964（1989年6月4日天安門事件）」，廠商聽到後則是回應，「你好你好台灣是國家」，讓他忍不住笑稱，「不知何時變的像在對暗號的接洽開場」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國人狂call騷擾！東京都接招 華語罐頭語音回應
2023/09/04 06:44

中國人狂call騷擾！東京都接招 華語罐頭語音回應
日排核廢水遭中國人電話攻擊 東京都一星期接3.8萬通……
2023/09/02 12:26

日排核廢水遭中國人電話攻擊 東京都一星期接3.8萬通……

潮流霸主PORTER MATCH新系列潮有型
電話出征日本亂槍打鳥！16歲女生：整個中國社群都這樣
2023/08/30 08:41

電話出征日本亂槍打鳥！16歲女生：整個中國社群都這樣
中國屁孩直播騷擾日本旅館 1招反擊3分鐘帳號被封
2023/08/29 17:32

中國屁孩直播騷擾日本旅館 1招反擊3分鐘帳號被封

統一台灣高息優選基金開募 掌握台股硬實力
福島含氚廢水排放後 日警已接獲225起「遭中國電話騷擾」報案
2023/08/29 13:57

福島含氚廢水排放後 日警已接獲225起「遭中國電話騷擾」報案
有完沒完！日本知名狐狸村 接到上百通中國騷擾電話
2023/08/28 13:38

有完沒完！日本知名狐狸村 接到上百通中國騷擾電話
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播