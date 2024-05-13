國際特赦：中國「跨境鎮壓」海外留學生

國際特赦組織的人權運動人士年5月4日在中國國家主席習近平訪問法國之際，舉行示威。（法新社）

2024/05/13 16:53

〔記者陳成良／台北報導〕根據人權組織「國際特赦組織」（Amnesty International）發布的最新報告，中國政府正將黑手伸向海外，對參與民主運動的留學生進行跨國鎮壓，利用其家人作為人質，逼迫他們噤聲。

綜合《德國之聲》（DW）等外媒報導，國際特赦組織在最新報告《在我的校園裡，我感到害怕》中，記錄中國在外國大學的跨國鎮壓行為，國際特赦組織採訪了32名中國留學生，其中包括12名香港人，這些留學生分布在比利時、德國、法國、英國、荷蘭、瑞士、加拿大和美國等8國，出於對受訪者的保護，報告隱去受訪者姓名及大學名稱。

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報告中指出，中國當局對海外留學生的打壓手段日益升級，不僅監控他們的言論和活動，更將矛頭指向他們在國內的家人，利用各種方式進行威脅和騷擾，企圖阻止他們參與任何被視為「危害國家安全」的活動。

報告中，多位曾參與海外民主運動的中國留學生現身說法，描述了他們和家人遭受的恐嚇和迫害。他們表示，在參加海外民主活動，包括紀念1989年天安門事件的活動後，中國政府對他們家庭成員的威脅包括：吊銷護照、解僱、阻止升遷和退休福利，甚至限制人身自由。

1位化名艾莉森（Alison）的受訪者表示，她在澳洲留學期間，曾參與紀念六四天安門事件的活動。不久後，她在中國的父母就接到了國安人員的電話，警告他們艾莉森的行為已經「危害國家安全」，要求他們勸阻女兒停止參與此類活動。艾莉森的父母因此承受了巨大的壓力，擔心女兒的行為會給他們帶來麻煩。

另1位化名李明（Li Ming）的受訪者則表示，他在美國留學期間，曾公開批評中國政府的人權紀錄。結果，他在中國的家人不僅遭到警方騷擾，他的弟弟更被公司無故解雇，理由是「家庭成員有政治問題」。

國際特赦組織中國研究員潘嘉偉（Patrick Poon）指出，中國政府的跨國鎮壓行為，嚴重侵犯了海外留學生的言論自由和集會自由等基本人權。他呼籲國際社會關注中國政府的行為，並採取措施保護海外中國公民的權利。

近年來，中國政府加大了對海外異議人士的打壓力道，利用各種手段進行跨國鎮壓，包括騷擾、恐嚇、綁架等，企圖將其「長臂管轄」延伸至海外。國際特赦組織呼籲中國和香港停止一切形式的跨國鎮壓，而且必須修改限制海外學生人權的法律。

北京尚未對這份的報告做出回應，但過去曾否認了近年來越來越多的批評，稱他們針對的是居住在海外的公民，堅稱其尊重其他國家的主權，任何執法行動都是依法進行的。

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