跆拳道教練性侵猥褻11女童109次 二審改判26年

新北市呂姓跆拳道教練涉性侵猥褻11女童109次，高院今改判有期徒刑26年。（圖為示意圖，資料照）

2024/05/28 14:21

〔記者張文川／台北報導〕在新北市開設跆拳道館的呂姓跆拳道教練，利用指導女童學習的機會，性侵、猥褻還拍攝數百張不雅照，3年多犯案期間共犯案109次，有11名女童受害，其中2人遭性侵，9人遭猥褻親吻、摸胸及下體等，年紀最小僅7歲；一審新北地院依兒少性剝削罪、對未滿14歲女子性交罪等109罪，重判29年6月徒刑；二審高等法院今改認定為權勢性交猥褻罪、兒少性剝削罪，綜合改判26年有期徒刑。可上訴。

判決指出，呂男犯行自2019年4月開始，利用指導機會，在道館的小房間對一名10歲女童伸出狼爪性侵、猥褻還拍照留念；同年5月起的2年多期間，在小房間或廁所猥褻7歲女童51次並拍照；檢警獲報發動搜索，查出共有11名女學童受害，聲押禁見獲准。

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呂男偵查時起初全盤否認，辯稱因經營權糾紛而遭誣陷，直到被他刪除的照片檔案被還原後，才坦承部分犯行，但稱沒那麼多次；一審審理時他雖對家長表示抱歉，卻又指責被害女童品行和行為舉止不端，他才予以教訓，強調處罰前有經被害人同意。

一審新北院認為，呂男以教練身分犯案，拍攝日期自2019年橫跨至2022年，嚴重影響被害人身心健康及人格發展，犯後悔意不深，辯詞扭曲性議題跟分際認知，自我合理化犯罪行為，惡性重大，且檢方和有多位家均請求從重量刑，依「引誘使兒童或少年被拍攝猥褻或性交行為電子訊號罪」，以及「對未滿14歲女子為性交罪」等共109罪，每罪各處3年2月至3年6月徒刑，總刑期高達300多年，合併應執行29年6月刑期。

呂男上訴，全盤認罪，請求輕判。高院認定，呂男是利用權勢，對受其監督的未成年女子犯案，被害人內心雖不願意，但因受限於支配服從關係，才屈從順服遭性交、猥褻，且拍照也非一審認定的「受勾引、誘惑而同意被拍攝」，而應適用兒少性剝削條例的「以他法」要件，109次罪行仍屬有罪。

高院痛批呂男為滿足一己私慾，利用教練權勢對被害人為猥褻、性交行為，並以手機拍照，辜負家長的信任，嚴重影響被害人身心健全發展，犯罪情節與惡性皆屬重大，依其先否認、見證據才承認一部分、二審才全盤坦認的犯後態度等，量處26年徒刑。全案仍可上訴。

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