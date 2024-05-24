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「國中男將女拖廁所性侵」被校方吃案？北市教育局：隔天有接獲通報

性侵示意圖。（資料照）

性侵示意圖。（資料照）

2024/05/24 20:04

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北市驚爆國中男同學將女學生拖廁所性侵 校方疑吃案蔣萬安要查

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員陳怡君今於市政總質詢揭露，大同區某間國中女學生5月14日竟被男同學拖到廁所，企圖用生殖器進入下體，最後被指侵得逞，學校竟於第一時間未進行校安通報；教育局長湯志民今答詢表示，依規定校方要在知悉24小時內通報，有傷害則應在2小時內緊急通報；針對為何當晚未立刻進行校安通報，該校校長則回應，性平案件需保密，不適合受訪、不回答任何問題。

台北市教育局今傍晚補充說明，本案經教育局查核校安通報系統，並指派駐區督學到校查核確認，事發當日晚間導師接獲訊息後已告知學校，學校依規定於知悉24小時內進行校安通報；家長5月14日報警後向導師反應，學校於5月15日上午接獲訊息後，於規定24小時內當天進行校安通報、請輔導老師提供學生輔導諮商，並已召開性別會議決議受理、外聘三位委員進行調查。

教育局回應，性別事件依法應保密調查處理，教育局已請學校持續依規定進行調查釐清，並提供當事人學生相關輔導及協助事宜，也要求學校應加強性別教育及強化教導同學間互動分際。

該校校長今接受電訪回應，所有的性平案件皆依照規定做相關的通報，並依法保密及靜候調查；針對為何未在女學生反映當下，未做通報、時間上有所落差，該校校長僅回，所有的性平案件是保密案件，基本上不適合接受訪問、不回答任何問題。

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