新北某國中爆霸凌 女學生廁所狠甩同學7巴掌

新北市一所國中爆發校園霸凌事件，一名女學生在學校廁所連續掌摑女同學，被打的學生不敢還手，默默挨打。（翻攝黑色豪門企業）

2023/11/28 18:37

教育局：獲報後立即介入處理

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市27日發生國中校園霸凌事件，一名女學生在廁所連續7次掌摑另一名女同學，過程被錄下，影片透過網路曝光後引起關注。新北市議員黃淑君、戴瑋姍今（28）日在議會向教育局長張明文質詢，張明文回應，教育局接獲此案後立即介入處理，已請雙方家長來研商後續處理措施，並請學校持續與學生家長聯繫、提供協助。

網路影片顯示，事發地點在校園廁所內，一名女學生對同學左右開弓連續掌摑，擊打聲音響亮，動手的學生還打到自己手痛，挨打的學生則不敢還手。教育局指出，經向學校了解，此案是因為同學之間因為評論他人而衍生的不當肢體衝突，學校獲悉後第一時間處理並依規定進行校安通報，也已請雙方家長說明事情原委，並邀請雙方到校研商後續處遇措施。

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黃淑君、戴瑋姍質詢此案是否為單次施暴，也希望教育局積極審視、加強相應作為。張明文答詢表示，此事件為單次施暴，雙方學生家長已經談畢，校方已對學生實施輔導管教措施，進行輔導會談並給予適切協助，學校也跟家長保持密切聯繫、及時提供協助。

教育局補充，已針對此案督請學校進行學生輔導，加強學生法治教育及網路使用正確觀念，建立友善和諧的校園學習環境。

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