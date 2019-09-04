哈薩克3城市數百人抗爭 反對中國工廠進駐

2019-09-04 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕哈薩克週三（4日）有數百位民眾在3個城市上街抗議，反對中國工廠搬到哈薩克，並要求禁止一項政府希望引入投資和帶來就業的計劃。

《法新社》報導，哈薩克的鄰國中國，已成為這個擁有豐富石油資源的前蘇聯國家的最大投資者和貿易夥伴之一，但中國日漸擴大的影響力和北京對新疆少數民族的「去極端化」的做法，導致哈薩克反中情緒高漲。

抗議活動最初始於哈薩克西部的工業小鎮扎瑙津（Zhanaozen），約有100人在週日集會抗議，要求禁止他們所說的把落後和污染的中國工廠搬遷到哈薩克。

據當地媒體指出，抗議群眾在週一增加到300人，地區首長Serikbai Trumov向抗議民眾表示，沒有這項計畫。儘管政府已表示正在與中國企業討論一些投資項目。

示威活動在週三繼續擴大，包括首都阿斯塔納（Nur-Sultan）和哈薩克第一大城阿拉木圖（Almaty）。阿拉木圖約有30人聚集在市長辦公室外，高舉「不要中國工廠」標語並高唱國歌。阿斯塔納也有20多人在中央廣場集會，手持類似標語牌抗議。

中國是哈薩克的能源業的主要投資者，並從這個有1800萬穆斯林的國家購買石油和天然氣，盡管兩國商貿關係緊密，但社會上的反中情緒卻不斷高漲。

2016年，哈薩克民眾反對一項土地改革方案。反對者說，這個方案會讓外國人攫取大量的農田。後來這項改革被擱置；反中情緒高漲的另一個原因是，北京把上百萬少數民族被關進類似監獄的再教育營，其中包括一些哈薩克人。

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