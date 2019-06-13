哈薩克近千示威者被拘 抗議總統選舉爭議活動變調

2019-06-13 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕哈薩克當局13日表示，在上週的總統大選後，陸續有民眾集會抗議，累計至目前為止，已經有近千人被拘留。

綜合外媒報導，哈薩克於9日舉行總統大選，自1989年起掌權的哈薩克強人總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）欽點的接班人托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）獲得7成的選票，打敗反對派候選人柯沙諾維（Amirzhan Kosanov），順利當上繼任總統。

然而，民眾抗議政府進行分階段投票，所以托卡葉夫幾乎沒面臨到競爭，西方觀察員也指出，這次的選舉過程有爭議；自9日選舉至今，已至少有5次的抗議集會；哈薩克檢察長辦公室表示，在未經哈薩克政府許可下集會示威是違法的，已有957人被送交法庭，其中670人被判數日至數週不等的有期徒刑，115人被處以罰款，並已向172人發出警告；不過因被捕人士中包含外國記者，哈薩克當局遭到不少外國團體批評。

78歲的納札爾巴耶夫於3月辭職，讓托卡葉夫成為代理總統，但納札爾巴耶夫仍保留極大權力，許多觀察家認為，托卡葉夫不過是納札爾巴耶夫的傀儡；現年66歲的托卡葉夫呼籲和群眾進行對話，並表示他將成立一個特別的全國委員會，其中包括年輕的社會運動參與者。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法