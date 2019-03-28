中國「跨境」迫害引公憤 哈薩克民間反中情緒高漲

2019-03-28 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆大規模迫害少數民族，部分人士逃亡至與新疆接壤的哈薩克共和國，獲該國人權組織救助。日前有人權組織負責人遭哈國當局逮捕後「被認罪」，由於外界普遍認為是中國勢力跨境逮人，已於當地引起人民公憤。

哈薩克人權團體「祖先家園志願組織」（Atajurt）創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash），本月10日遭當局以「涉嫌煽動民族仇恨罪」逮捕後，被軟禁在該國首都阿斯塔納。賽爾克堅於監禁期間無法與外界直接聯絡，期間有疑為該國高層的不明身分人士前來，以各種方式恫嚇、逼迫他簽字認罪。

《美國之音》指出，前述事件已於當地輿論投下震撼彈，越來越多媒體注意到來自中國逐漸擴大的影響力，該國社交網路上的不滿聲浪水漲船高，民間反中情緒亦逐日增溫。

報導稱，不少哈薩克國民在新疆有親屬，故再教育營的議題在當地社會被熱烈討論，然而，人們實際接觸到的消息，與中國及哈薩克官方說法截然不同，導致哈薩克國內的不滿情緒逐漸升高，再教育營議題亦變得相當敏感。

《美國之音》表示，哈薩克3年前就曾爆發過針對中國的大規模民眾示威活動，國內反中情緒近年一直都處於高點，目前又正值該國前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）閃電辭職後的權力過渡期，可能會有類似抗爭再度發生。

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