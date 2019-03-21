獨裁30年 哈薩克總統無預警辭職

2019-03-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕自一九八九年起掌握大權的哈薩克強人總統努爾蘇丹‧納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev），十九日突然宣布辭去總統職務，國會上議院議長托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）依據憲法擔任代理總統。托卡葉夫二十日就職後，隨即提議將首都從阿斯塔納（Astana）改用「開國總統」命名；國會也接著通過提案，哈國首都正式改名為努爾蘇丹（Nursultan）。

議長繼位 女兒接議長職

在托卡葉夫宣誓就任代總統的同日，納札爾巴耶夫的長女達芮加（Dariga Nazarbayev）也獲選國會上院議長，成為國家第二號人物。現年五十五歲的達芮加，是納札爾巴耶夫三名女兒中最具政治野心者，向來被視為接班人，但她離過婚，恐難以被保守的哈國人民接受。分析家指出，達芮加當選議長，形同宣告準備競選總統；但也有人認為，這是納札爾巴耶夫企圖確保個人安全與家族商業利益的安排。

七十八歲的納札爾巴耶夫下台後，仍是執政黨「祖國光明」（Nur Otan）領導人與國家安全委員會主席，將繼續在這個盛產石油的國家，保有重大決策權力。六十五歲的托卡葉夫在就職演說中，盛讚納札爾巴耶夫是有遠見的改革者，「全世界昨天見證了一起歷史性事件」。他的就職演說交替使用哈薩克和俄語，顯示他的親俄立場。哈國預定二○二○年四月舉行總統大選。

哈薩克在前蘇聯解體後的一九九一年十二月十六日宣布獨立，此後近三十年，納札爾巴耶夫一直是唯一領導人；二○一五年他四度當選總統，並獲得憲法賦予的「民族領袖」地位。納札爾巴耶夫推動經濟改革，預料哈薩克權力結構暫時不會有所變化。

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