哈薩克維權人士身陷囹圄 妻憂被「秘密送中」求援

2019-08-13 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕反共的哈薩克人權活動人士比拉什（Serikzhan Bilash）今年3月傳出在哈薩克境內一間飯店被捕。比拉什的妻子阿迪里江（Leila Adilzhan）透過長期關注中國人權問題的《寒冬》發文，懇求國際社會採取營救行動，憂稱丈夫恐被秘密移交中國就此「失蹤」。

據《寒冬》報導，阿迪里江表示，比拉什因說實話譴責新疆教育轉化營被逮。她與律師烏瑪洛娃（Aiman Umarova）認為，比拉什此時處於「極度危險」中，且可能被送中，呼籲聯合國與其他國際組織出面干預。

阿迪里江在文中指出，烏瑪洛娃公開譴責哈中兩國國家安全機關，操縱社交平台對比拉什發起大肆汙衊運動，該運動似稱比拉什為「中國間諜」，他的維權活動是為執行中共任務等，阿迪里江直言「荒謬」，並控內務部視而不見、裝聾作啞、稱汙衊者不僅犯罪，還打壓比拉什的支持者。

阿迪里江在文中提到，該運動是為比拉什「被失蹤」製造輿論，但實際上「他可能會被注射藥物祕密押至中國」，最後演變成「一名中國間諜逃往中國」，無法再露面的比拉什將「百口莫辯」，因此她要聲明，比拉什不替中共工作，也並非中國間諜，「他是哈薩克斯坦人，是揭露中共對哈薩克和其他民族所犯罪行的愛國者」。

阿迪里江在文中提及，隱藏在該運動背後的是「中共沾滿鮮血的手和骯髒不堪的錢」，並稱丈夫被非法軟禁、關押在一個不曾住過的「房子」內5個月，而中共特工也意識到此事，便「制定一項新計劃以除掉比拉什」。

報導引述，阿迪里江要求在獨立媒體監控與烏瑪洛娃陪同下，把比拉什從阿斯塔納轉至阿拉木圖，政府也得安全轉移比拉什，並允許律師、親友與他自由接觸，「這是阻止他被祕密移交到中國、挽救他生命的唯一辦法」。

報導表示，阿迪里江感嘆對某些人而言，她心中的恐懼宛若天方夜譚，但在哈國、一觸及哈中關係，「什麼事都有可能發生」，並稱中國特工遍布哈國、也有哈國人被中共收買，甚至持有哈國護照，在境內也會被綁押中國，期盼外界聲援比拉什，等到木已成舟時，就來不及了。

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