同盟不因關稅動搖！南韓拍板「對美投資法」繼續推進

面對美國最高法院裁定「對等關稅」違憲失效，總統川普於今日（21日）迅速簽署新令，改徵「10%全球關稅」，對此南韓今召開緊急會議，終拍板繼續推動「對美投資特別法案」。（路透）

面對美國最高法院裁定「對等關稅」違憲失效，總統川普於今日（21日）迅速簽署新令，改徵「10%全球關稅」重啟貿易戰火。對此，南韓政府召開緊急跨部會會議，嚴正強調儘管美方法律變動引發全球經貿動盪，南韓針對韓美投資協議的國會立法程序將「不受影響、持續推進」，展現履行對美承諾以穩固同盟關係的堅定決心。

據《韓國時報》報導，在美國最高法院裁定互惠關稅違憲後，川普政府隨即改引用《1974年貿易法》第122條簽署行政命令，對全球各國祭出10%關稅。南韓政府第一時間由政策室長金容範與國家安保室長魏聖洛召開應變會議，針對美方法源變更及南韓投資法案的立法進度進行全面盤點，最終達成一致立場，決定以「如期立法」作為維護韓美經貿協議的核心手段。

南韓總統府發言人康裕貞在書面簡報中明確表示，針對國會待審的「對美投資特別法案」，政府與執政黨已確認將按原定計畫如期推進，絕不會因美方關稅政策變更而有所中斷。這項立法旨在支持南韓企業在先進產業與造船業對美投資總計3500億美元的承諾。此前，川普曾指責南韓立法進度緩慢，並以此威脅要將部分產品關稅調高至 25%，因此如期完成立法已成為南韓反制美方進一步施壓的關鍵。

為了加速進程，南韓國會先前已通過決議成立特別委員會，以「快速道路」模式處理相關法案。目前朝野政黨已達成共識，預計於週二舉行聽證會，並計畫在3月5日的院會中正式處理該法案。參與會議的官員認為，確保立法進程不因外部因素中斷，是維持韓美同盟互信、避免雙邊利益平衡受損的必要之舉。

康裕貞強調，儘管全球貿易環境因美方法院裁定與行政命令而波動，南韓政府仍將基於韓美同盟關係進行積極談判。同時，政府也將與產業協會密切溝通，確保受影響企業能及時獲得關稅退稅及最新經貿法規資訊。

