川普關稅被判違法 賴總統深夜發文：政府有2大「確保」

總統賴清德深夜發文表示，請國人和產業界放心，政府有最新掌握、最充足的準備。（資料照）

美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，川普緊急援用1974年「貿易法」第122條款，對所有進口貨加徵10%關稅。對此，總統賴清德深夜發文表示，請國人和產業界放心，政府有最新掌握、最充足的準備，並「確保」兩大目標，確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣、確保我們相較於主要競爭國家的相對優勢，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。

賴清德指出，這兩天美國最高法院的判決，以及川普政府宣布改採《1974年貿易法》第122條對全球課徵為期150天的10%暫時性關稅等相關政策，不只影響台灣，也影響全世界。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，行政院長卓榮泰及談判團隊第一時間已經向他報告，他要請國人和產業界的朋友放心，面對充滿變動與挑戰的國際經貿環境，政府隨時都有最新的掌握，也有最充足的準備。

賴清德說，因應接下來的可能變化，政府會密切關注川普政府的後續措施，與美方保持緊密溝通。無論情勢如何改變，政府的目標很明確，就是確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，確保我們相較於主要競爭國家的相對優勢，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。

賴清德強調，台灣擁有全球最具競爭力的產業與最團結的國民，我們對未來充滿信心。無論外在經貿環境如何變動，政府都會一如既往，以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，為國家、產業爭取最佳利益。

賴清德說，新的一年，政府會繼續做國人與產業最堅實的後盾，帶領台灣安穩度過變局，持續大步向前。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法