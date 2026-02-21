為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普關稅被判違法 賴總統深夜發文：政府有2大「確保」

    2026/02/21 22:45 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德深夜發文表示，請國人和產業界放心，政府有最新掌握、最充足的準備。（資料照）

    總統賴清德深夜發文表示，請國人和產業界放心，政府有最新掌握、最充足的準備。（資料照）

    美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，川普緊急援用1974年「貿易法」第122條款，對所有進口貨加徵10%關稅。對此，總統賴清德深夜發文表示，請國人和產業界放心，政府有最新掌握、最充足的準備，並「確保」兩大目標，確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣、確保我們相較於主要競爭國家的相對優勢，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。

    賴清德指出，這兩天美國最高法院的判決，以及川普政府宣布改採《1974年貿易法》第122條對全球課徵為期150天的10%暫時性關稅等相關政策，不只影響台灣，也影響全世界。

    賴清德表示，行政院長卓榮泰及談判團隊第一時間已經向他報告，他要請國人和產業界的朋友放心，面對充滿變動與挑戰的國際經貿環境，政府隨時都有最新的掌握，也有最充足的準備。

    賴清德說，因應接下來的可能變化，政府會密切關注川普政府的後續措施，與美方保持緊密溝通。無論情勢如何改變，政府的目標很明確，就是確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，確保我們相較於主要競爭國家的相對優勢，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。

    賴清德強調，台灣擁有全球最具競爭力的產業與最團結的國民，我們對未來充滿信心。無論外在經貿環境如何變動，政府都會一如既往，以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，為國家、產業爭取最佳利益。

    賴清德說，新的一年，政府會繼續做國人與產業最堅實的後盾，帶領台灣安穩度過變局，持續大步向前。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播