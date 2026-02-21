嘉義市傳隨機砍人 30歲簡姓嫌犯無端攻擊70歲老翁聲押獲准

嘉義市發生隨機砍人案件，嘉義地檢署聲押嫌犯獲准。（資料照，記者蔡宗勳攝）

嘉義市今天清晨發生街頭隨機砍人案件，30歲簡姓男子突然攻擊正在運動的70歲老翁，先是踹倒老翁將其壓制在地，接著持檳榔刀割傷老翁後頸部，警方據報到場逮捕簡男，訊後依殺人未遂等罪嫌移送嘉義地檢署，檢察官複訊後向嘉義地方法院聲請羈押，院方裁定簡嫌收押。

警方調查，30歲簡姓男子今天清晨5點半左右，坐在嘉義市自由路靠友忠路的綠帶椅子上，突然用腳踹倒在旁運動的70歲老翁，將老翁壓制在地後持檳榔刀割傷老翁後頸部，旁人見狀趕緊報警。警方據報到場時，簡姓兇嫌與被害人對峙於路口分隔島上，警方以現行犯逮捕簡男，並查扣簡男丟棄在地上的檳榔刀。

老翁由救護車送醫急救，醫師診視老翁受傷部位為頸部切割傷、四肢多處擦傷，沒有生命危險，住院治療中。

警訊時，簡男供稱當時自己坐在分隔島的椅子上，因為老翁突然靠近，才會踹倒老翁並壓制在地上。

簡嫌被依殺人未遂、傷害案移送嘉義地檢署偵辦。檢察官以被告涉嫌刑法殺人未遂罪，犯罪嫌疑重大，所犯係有期徒刑5年以上重罪，且警方到場圍捕，其於逃跑時丟棄行兇的刀具，有逃亡及滅證事實，有羈押之原因及必要，聲請羈押。

