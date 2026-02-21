台中知名餐廳疑爆食物中毒 一家5口上吐下瀉掛急診 食安處調查

網友控訴用餐後全家集體不適送急診。（資料照）

台中春節餐飲熱潮竟傳出疑似食安風波！南屯區一家大型海鮮自助百匯餐廳，遭民眾控訴用餐後全家集體不適，陸續出現嘔吐、腹瀉與發燒等症狀，最終5人全數掛急診並被診斷為食物中毒，台中市政府今天表示，已啟動調查，檢驗結果最快兩週後出爐。

有網友今天在社群平台Threads上貼文表示，一家5口於2月17日大年初一中午前往該餐廳用餐，當時用餐氣氛熱鬧、餐點選擇多樣，未察覺異狀。沒想到隔日下午開始陸續出現身體不適，包含劇烈嘔吐、腹痛與腹瀉，甚至伴隨發燒，症狀持續惡化，直到19日大年初三，全家人同赴急診室接受治療並施打點滴，醫師診斷為食物中毒。

該網友無奈指出，原本春節期間安排的工作與加班計畫全被打亂，不僅身體受苦，連全勤獎金與加班費也因此泡湯，事後向餐廳反映，業者僅提出5人共6000元慰問金作為補償，讓家屬難以接受，已正式向主管機關陳情，並著手提出民事與刑事告訴。

市府表示，食安處今（21）日接獲民眾陳情某餐廳疑似食品中毒通報後，已啟動疑似食品中毒調查，派員前往供膳餐廳稽查與採檢，檢驗結果於送驗後最快兩週後出爐；食安處指出，後續食餘（品）檢體如檢出病原菌，將依違反食安法規定，可處業者6萬元以上、2億元以下罰鍰，若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條規定，將業者移送司法偵辦。

