哈薩克網路審查 Google等科技巨頭集體制裁

2019-08-21 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕針對哈薩克政府欲利用各大瀏覽器進行網路審查，科技巨頭Google、蘋果（Apple Inc.）和火狐（Firefox）瀏覽器開發商Mozilla等公司今（21）日皆表示將採取措施，阻止哈薩克政府使用他們的產品對國民進行監控、審查。

據《路透》報導，前蘇聯中亞國家哈薩克（Kazakhstan）官方欲在各大瀏覽器上使用新的加密憑證，讓他們能夠讀取使用者透過瀏覽器輸入、張貼的任何資料，包括帳戶訊息、密碼等。

對此，網路瀏覽器普及率極高的科技巨頭Google、Apple和Mozilla，分別發表聲明指出，將會阻止哈薩克政府在他們旗下的瀏覽器Chrome、Safari、Firefox中進行監控。

報導指出，哈薩克政府聲稱這個系統的宗旨是保護國民不受駭客、詐騙和其他網路威脅所害，但本月稍早又暫停了新系統的實施，稱先前的使用都只是「系統測試」。哈薩克國家安全委員會稱，若有網路、資訊威脅影響到國安時，新系統隨時都有可能再次上線。

據了解，哈薩克過去常有短暫封鎖反對派、批評者所使用的網站、程式，如Facebook和YouTube等的黑歷史，最近一次是今年6月前強人總統納札爾巴耶夫（Nursultan azarbayev）「傳位」給盟友托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）的選舉所引發的抗爭。

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