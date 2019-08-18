哈薩克維權人士批中國再教育營遭捕 被迫噤聲後獲釋

2019-08-18 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕之前發表言論譴責新疆「再教育營」而被拘捕的哈薩克維權人士比拉什（Serikzhan Bilash）日前重獲自由，但他被迫同意不再公開批評中共。

比拉什是非政府組織阿塔珠兒特（Atajurt）的負責人，今年3月因為譴責中國「再教育營」對哈薩克人施行虐待和酷刑，而遭受當局逮捕，面臨刑事指控。

根據中國人權雜誌《寒冬》報導，哈薩克的阿拉木圖法院8月16日接受了該案的認罪協商，根據協議，比拉什得承認自己在揭露新疆再教育營的惡行時，使用了「煽動性言論」。比拉什最終避免了牢獄之災，他將被判約300美元罰金（約新台幣9386元），且被強迫同意停止譴責再教育營，以及3個月內離開阿拉木圖。

報導透露，在比拉什出庭的當天，數百名支持者的人聚在一起唱歌、喊口號。有人告訴比拉什，他可以在被判處7年有期徒刑與認罪間作出選擇，委任律師烏瑪洛娃（Aiman Umarova）堅信比拉什的清白，拒絕附署認罪協議，但為了避免坐牢，比拉什還是請了另一名律師附署了認罪協議。

報導指出，比拉什已經和他的妻子、個孩子團聚了，他的妻子阿迪里江（Leila Adilzhan）在一段錄音訊息中，對所有支持她丈夫的人表示感謝，並表示「國際上（聲援）的活動讓當局看到，繼續關押他會給哈薩克的國際形象留下污點。」

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