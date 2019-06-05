大灑幣失策！中國一帶一路提供594億元 被這國吃掉

2019-06-05 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年推動「一帶一路」計畫，在各發展中國家提供基礎建設資金，中方對哈薩克提供19億美元（約台幣594億元）作為輕軌建設用途，不料收受這筆錢的哈薩克國內銀行卻沒有依約支付工程款，讓中國決定對哈薩克停止該計畫。

根據《經濟時報》報導，中國國家開發銀行曾宣布，為幫助哈薩克建設龐大輕軌系統，提供19億美元融資，預計在2020年輕軌就能在哈薩克上路，但現在這種可能性微乎其微，哈國首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）周圍有許多混凝土柱，但其餘工程全數停擺。

報導指出，哈薩克在2015年、2016年經濟成長率只有1%，重創該國銀行業，就連最大規模的金融業者也倒閉，當地媒體從首都市長辦公室的1份聲明發現，中國停止幫助哈國建設輕軌，理由是中方提供的部份資金沒有用於該工程，中方給的錢被國營企業「努爾蘇丹輕軌」存入「努爾蘇丹銀行」。

中方發現，「努爾蘇丹銀行」並沒有把錢支付給承包輕軌建設的中國財團，就算該銀行的營業執照已被撤銷，該筆工程款衍生的債務問題，反而轉嫁給哈薩克財政部的「問題貸款基金」，哈薩克政府承諾中國會將錢還回，目前正在與中國銀行業者合作貸款還錢，且聲稱輕軌計畫還是可以透過國內採購案繼續進行。

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