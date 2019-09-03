反送中》考慮緊急法？林鄭月娥：若暴力消除就不需要

2019-09-03 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動持續升溫，大批民眾前天發起堵塞機場活動抗議，忍無可忍的學生昨也站出來罷課示威，要求特首林鄭月娥回應五大訴求，場面震撼人心。對此，林鄭今天上午在行政會議前，也對媒體做出回應。

綜合媒體報導，林鄭月娥表示，過去2個多月讓市民心痛焦慮，要共同努力走出困局，並稱上週曾與30多名校長會面，了解開學安排，昨天開學整體情況順暢，感謝校長們努力。

林鄭月娥指出，過去數日鐵路嚴重受影響，呼籲別違法破壞引發危險行徑，並感謝港鐵員工協助於短時間內修復重開，另就前天機場事件造成旅客、上班族不便致歉，直言已使香港國際形象受損。

林鄭月娥也向公務員道謝，這段時間面對額外工作量依然謹守崗位，並稱各行各業受創、經濟下行明顯，期盼各界「放低分歧矛盾」。

林鄭月娥被問到，如何應對暴力升級，是否將《緊急法》列入考慮，她回應，對於暴力升級，大家不願見到也很擔心，強調首要目標為停止暴力，例如以法例處理違法行為、盡力採取溝通、對話平台，包括各界、各階層人士，目前已有籌備，待完成1、2場閉門會議，定會走進社區與市民溝通。

林鄭月娥提及，在止暴制亂上，政府有責檢視既有法例，有無適當條文可有效處理現況，強調這項工作一直繼續進行中，暫時沒有任何事向大眾交代。不過，林鄭也說，若暴力減低或消除，不需要再去想用這些法例。

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