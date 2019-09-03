林鄭否認請辭︰相信自己可幫香港走出困局

2019-09-03 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今早（3日）召開記者會，有媒體問及閉門會議錄音遭流出，提到若有選擇想辭職一事，林鄭月娥嚴正否認有辭職意願，表示「由開始至現在並無向中央提出請辭」。

《路透》取得上週林鄭與商界人士舉行閉門會議的24分鐘錄音，會議上林鄭表示，在美中關係日益緊張下，反送中運動已經成為國家安全和主權問題，她作為特首處理危機的空間「非常有限」，並語帶哽咽表示，「如果我有選擇，第一件事要做的就是辭職，並且深表歉意。」

林鄭月娥今日上午9點30分記者會上表示，閉門會議的錄音遭流出公開是「不恰當」的，並強調從反送中開始至今，她都沒有向中央提出請辭的意願，不存在她好想辭職而不能辭職的矛盾，相信自己可以帶領團隊幫香港走出困局。她補充說，在會議上分享心路歷程，僅是聽起來像有辭職之意。

至於是否會動用《緊急法》，林鄭月娥表示，要做到止暴制亂，政府有責任檢視現行法例有沒有適當條文，可有效處理目前的情況，檢視是一直繼續進行。如果暴力減低或消除，已不需用這條法例。

林鄭月娥表示，香港過去兩個多月令很多市民心傷、心痛、焦慮。昨日開學日，她從教育局局長楊潤雄得知，整體開學情況暢順，她在上週四也與30多名校長見面，了解開學安排。

針對港鐵、機場交通受阻，林鄭月娥表示，過去幾日鐵路受到嚴重影響，已去到危險的地步，她呼籲切勿違法破壞鐵路，感謝港鐵員工協助，在短時間內完成修復。林鄭月娥也向機場受延誤的旅客致歉。

林鄭月娥也公開感謝全體公務員，過去兩三個月面對額外的工作量盡忠職守，包括協助清理集會遊行留下的塗鴉。

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